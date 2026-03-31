República Checa vs Dinamarca EN VIVO: los daneses tienen el control del partido pero Chequia sigue arriba del marcador

61’: Dinamarca ya toma la pelota y la iniciativa del juego. Se acercan con un tiro libre que, en el rebote, controla el portero checo… la “Dinamita Roja” ya se ha hecho presente en Praga.
55’ La presión alta de los checos está dando frutos. Están neutralizando a Dinamarca, que le cuesta mucho salir con el balón controlado
Inicia la Segunda Mitad: República Checa sigue al frente con un gol de Pavel Šulc al minuto 3 del primer tiempo.
Medio Tiempo: República Checa se va al vestidor con ventaja tras el golado del mediocampista Pavel Šulc a los 3 minutos del encuentro.
33′ República Checa cerca de meter el segundo, tras el fallo de Provod, quien sólo ante el arquero Hermansen en el área disparó de izquierda, pero el cancerbero desvió la esférica con su pie para el tiro de esquina.
31′ Dinamarca, sigue complicando a la zaga checa. Isaksen, logró meterse a los linderos del área pero su disparo no fue tan fuerte, que el balón le llegó a las manos al arquero Kovar.
28′. Ambos equipos siguen luchando fuerte por el balón. El encuentro sumamente parejo a pesar de la ventaja Checa.
22′ Llega la primera tarjeta amarilla para Victor Nelsson de Dinamarca
18′. Los daneses siguen dominando el partido, está vez intentaron mediante un cabezazo de Hojlund, que no tuvo peligro y el balón fue a las manos de Kovar.
14′. Dinamarca sigue intentando. Cerca de empatar el marcador con un extraordinario tire libre que el arquero checo, Kovar detuvo para mandar a tiro de esquina.