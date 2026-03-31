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República Checa vs Dinamarca EN VIVO: los daneses tienen el control del partido pero Chequia sigue arriba del marcador

Sigue todos los detalles del partido que pone bajo la lupa al equipo que enfrentará al Tricolor en la Copa del Mundo 2026

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En pocas líneas:

20:09 hsHoy

61’: Dinamarca ya toma la pelota y la iniciativa del juego. Se acercan con un tiro libre que, en el rebote, controla el portero checo… la “Dinamita Roja” ya se ha hecho presente en Praga.

20:00 hsHoy

55’ La presión alta de los checos está dando frutos. Están neutralizando a Dinamarca, que le cuesta mucho salir con el balón controlado

19:50 hsHoy

Comienza Segundo Tiempo

Inicia la Segunda Mitad: República Checa sigue al frente con un gol de Pavel Šulc al minuto 3 del primer tiempo.

19:33 hsHoy

Medio Tiempo: Chequia 1 - 0 Dinamarca

Medio Tiempo: República Checa se va al vestidor con ventaja tras el golado del mediocampista Pavel Šulc a los 3 minutos del encuentro.

19:21 hsHoy

33′ República Checa cerca de meter el segundo, tras el fallo de Provod, quien sólo ante el arquero Hermansen en el área disparó de izquierda, pero el cancerbero desvió la esférica con su pie para el tiro de esquina.

19:19 hsHoy

31′ Dinamarca, sigue complicando a la zaga checa. Isaksen, logró meterse a los linderos del área pero su disparo no fue tan fuerte, que el balón le llegó a las manos al arquero Kovar.

19:14 hsHoy

28′. Ambos equipos siguen luchando fuerte por el balón. El encuentro sumamente parejo a pesar de la ventaja Checa.

19:09 hsHoy

22′ Llega la primera tarjeta amarilla para Victor Nelsson de Dinamarca

19:05 hsHoy

18′. Los daneses siguen dominando el partido, está vez intentaron mediante un cabezazo de Hojlund, que no tuvo peligro y el balón fue a las manos de Kovar.

19:03 hsHoy

14′. Dinamarca sigue intentando. Cerca de empatar el marcador con un extraordinario tire libre que el arquero checo, Kovar detuvo para mandar a tiro de esquina.

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