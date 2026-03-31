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México no pedirá vacuna contra el sarampión para asistir al Mundial 2026

Las autoridades reportan avances en el control del sarampión en las últimas semanas

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Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

Durante la conferencia matutina de este 31 de marzo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales abordaron la situación del sarampión en el país y las medidas sanitarias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bajo ese panorama, se confirmó que México no pedirá la vacunación obligatoria contra esta enfermedad a los visitantes internacionales.

Vacunación no será requisito para turistas en el Mundial

No hay alerta en el país
(Presidencia)

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que la vacuna contra el sarampión no es obligatoria a nivel global, debido a que cada país mantiene políticas sanitarias distintas.

La vacunación a nivel mundial no es obligatoria para sarampión, porque existen diferentes políticas en diferentes países, e incluso hay gente antivacunas que no se quiere vacunar”, señaló el funcionario al ser cuestionado sobre si se exigirá este requisito a los visitantes durante el Mundial 2026.

No obstante, hizo un llamado a la población a vacunarse, al señalar que, en sus palabras, “es la única manera” de reducir los casos a medida que aumenta la cobertura de inmunización.

Casos de sarampión muestran tendencia a la baja

Eduardo Clark
(Presidencia)

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que en las últimas cuatro semanas se ha registrado una disminución en la transmisión del virus en el país.

Afortunadamente, tenemos ya la transmisión a la baja en todos los estados; vemos que estamos bajando comparado con cómo estuvo hace algunas semanas”, afirmó.

Pese a esta tendencia, el funcionario reiteró la recomendación de mantener la vacunación, especialmente entre grupos vulnerables, como medida clave para evitar nuevos contagios.

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