Conoce el auto del mexicano Ricardo Escotto en INDY NXT: potencia, tecnología y velocidad

(Instagram / @ricardoescotto77)

La temporada 2026 de la INDY NXT Series ya está en marcha y cuenta con presencia mexicana a través de Ricardo Escotto, quien compite con el equipo Juncos Hollinger Racing.

En su segundo año dentro de la categoría, el piloto busca consolidarse en una de las principales plataformas rumbo a la IndyCar.

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Escotto encara la temporada dentro de una estructura en crecimiento, lo que representa un reto adicional en un campeonato altamente competitivo.

“Yo lo comparo ahorita a lo que es Cadillac en la Fórmula 1; Juncos es un muy buen equipo, profesional, con muchos recursos en IndyCar”, explicó en entrevista con Fox Sports México.

Un monoplaza diseñado para alto rendimiento

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El auto de la INDY NXT está construido sobre el chasis Dallara IL-15, con carrocería de fibra de carbono y un diseño enfocado en el rendimiento y la seguridad. Se trata de un monoplaza ajustado a medida para cada piloto, con dirección de cremallera y piñón.

En el apartado mecánico, monta un motor turboalimentado Advanced Engine Research (AER) de cuatro cilindros y 2.0 litros, capaz de generar hasta 450 caballos de fuerza, con un incremento adicional mediante el sistema Push to Pass. El vehículo alcanza un peso aproximado de 640 a 649 kilogramos sin piloto ni combustible.

La transmisión es secuencial de seis velocidades, con componentes especializados en competencia, mientras que la suspensión independiente tipo “pushrod” y los amortiguadores están diseñados para maximizar el desempeño en pista.

Tecnología y trabajo en equipo detrás del rendimiento

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El monoplaza incorpora sistemas electrónicos avanzados desarrollados por Cosworth, que incluyen registrador de datos, sensores y ajustes configurables por el piloto. Además, cuenta con control de acelerador electrónico y mapeo ajustable.

En cuanto a rendimiento, puede superar las 210 millas por hora en circuitos óvalo y utiliza neumáticos Firestone para condiciones secas y de lluvia, así como frenos de alto desempeño.

Sobre la complejidad técnica, Escotto destacó el respaldo del equipo: “Está el Race Engineer y el Data Engineer, que es el que hace este tipo de cosas más numéricas… Suena más complicado de lo que es. Los equipos que están en estas categorías son muy profesionales, tienen una buena base”.

Además, el piloto subrayó el valor del reto deportivo: “No me desmotiva, al contrario me voy a sentir mucho más orgulloso cuando podamos subirnos al podio con Juncos, porque va a ser un mérito muy grande de ambos”.