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“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

El estratega destacó que tener puros futbolistas nacionales no lo coloca en desventaja, ya que cuenta con un grupo capaz y con deseos de obtener un campeonato

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El estratega destacó que tener
El estratega destacó que tener puros futbolistas nacionales no lo coloca en desventaja, ya que cuenta con un grupo capaz y con deseos de obtener un campeonato

La llegada de Gabriel Milito al Guadalajara ha resultado un acierto total, respaldado por un cierre espectacular en el Apertura 2025 y el liderazgo actual del equipo en la tabla del Clausura 2026.

Tras la conferencia de prensa previa al duelo ante Rayados de Monterrey, el estratega argentino expresó su satisfacción por dirigir un plantel íntegramente mexicano, donde destacó cómo los futbolistas han sabido adaptarse rápidamente y asimilar la idea de juego que busca implementar en la cancha.

“Para mí es una gran bendición poder contar solo con jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de dirigir este equipo”, mencionó el entrenador.

Palabras de Gabriel Milito

Desde su llegada, Chivas ha
Desde su llegada, Chivas ha mostrado un buen rendimiento. (REUTERS/Eloisa Sanchez )

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación sobre si jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos representa una limitante para Chivas, Gabriel Milito respondió lo siguiente:

“Estoy muy convencido de que podemos sostener este nivel e incluso mejorarlo. No lo veo como un problema, realmente lo veo como una gran bendición. Me adhiero a la política del club, me gusta, y por eso estoy acá, totalmente convencido de lo que son capaces de hacer estos chicos.”, señaló el estratega argentino.

Actualmente, el Guadalajara marcha en la primera posición de la tabla general con 30 unidades, tras su victoria sufrida frente a los Rayados de Monterrey.

De dónde surgió la tradición de jugar con puros mexicanos

A diferencia de lo que
A diferencia de lo que muchos piensan, el Guadalajara no siempre jugó con puros futbolistas mexicanos. (EFE/ Francisco Guasco )

Aunque muchos asocian al “Rebaño Sagrado” exclusivamente con la tradición de jugar solo con mexicanos, sus orígenes revelan una historia multicultural muy distinta.

Fundado el 8 de mayo de 1906 por el belga Edgar Everaert, el equipo surgió bajo el nombre de Unión Football Club e integraba a jugadores belgas, franceses, españoles y locales, reflejando la influencia europea en el naciente fútbol jalisciense.

Los icónicos colores rojo, blanco y azul del uniforme rinden homenaje directo a la bandera francesa, un guiño simbólico a la herencia de su fundador y la fuerte presencia gala en los primeros años del club.

No fue hasta 1908 que adoptó el nombre de Guadalajara, en tributo a la ciudad que lo vio nacer y crecer como institución emblemática.

La política exclusivamente mexicana emergió varias décadas después, alrededor de 1926-1927, durante la profesionalización del fútbol nacional. Ignacio López, presidente del club en esa era, decidió prescindir de extranjeros ante la saturación de ellos en la liga, estableciendo el principio de “vencer o morir” con talento nacional puro, el cual se convirtió en pilar identitario del Guadalajara.

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