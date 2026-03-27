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Metro CDMX ampliará horario en Líneas 1, 2 y 9 por partido México vs Portugal en el Estadio Azteca

Autoridades llaman a respetar medidas de seguridad para evitar retrasos

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Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas y cerradas por obras (X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este sábado 28 de marzo extenderá el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 9, con motivo del partido entre México y Portugal en la zona de Santa Úrsula Coapa. La medida busca facilitar el traslado de los asistentes al encuentro.

De acuerdo con el organismo, las tres líneas concluirán su operación a la 1:00 de la mañana, mientras que las últimas salidas de trenes desde terminales serán a las 00:30 horas. El resto de la red operará en su horario habitual de sábado, de 6:00 a 24:00 horas.

Extensión de servicio en Líneas 1, 2 y 9

Cetram Huipilco
(GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

El ajuste contempla la ampliación del servicio únicamente en las líneas que conectan con la zona sur de la ciudad, donde se prevé mayor afluencia de usuarios por el evento deportivo.

En el caso de la Línea 2, el servicio se mantendrá de forma regular en su recorrido completo de Tasqueña a Cuatro Caminos durante toda la jornada, sin modificaciones en su operación más allá de la extensión del horario nocturno.

Recomendaciones y estaciones con servicio modificado

El Metro recordó que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanece cerrada por trabajos de rehabilitación, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de pasajeros en ese punto.

Asimismo, hizo un llamado a los usuarios a respetar las medidas de seguridad, como evitar arrojar objetos a las vías y permitir el cierre adecuado de puertas, con el fin de no generar retrasos en el servicio durante la jornada.

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