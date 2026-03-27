Marcelo Flores explica por qué eligió a Canadá sobre México: “No encaja conmigo ni con mi estilo”

El futbolista optó por defender los colores del vecino del norte. (Cuartoscuro.com)

Marcelo Flores confirmó su decisión de jugar para la Selección de Canadá en lugar de la Selección de México, un paso relevante para su carrera internacional de cara al Mundial 2026, ya avalado por la FIFA.

El futbolista nacido en Canadá, actualmente con Tigres, podrá ser convocado por el seleccionador Jesse Marsch tras la autorización oficial del cambio de federación en febrero de 2024.

¿Qué lo llevó a esta elección?

Flores eligió representar al equipo canadiense por motivos personales y culturales, no únicamente por razones ligadas a su trayectoria deportiva. El jugador indicó que su vínculo identitario y sentimiento de pertenencia con el país norteamericano resultó decisivo para esta determinación, a pesar de su formación futbolística inicial en México.

La FIFA validó el cambio de federación de Marcelo Flores el 11 de febrero de 2024, lo que le habilita a integrar la selección nacional de Canadá durante la actual Fecha FIFA. Este proceso permite que el delantero aumente sus posibilidades de participación rumbo a la Copa Mundial 2026 y pueda sumar minutos en los próximos partidos amistosos bajo la dirección de Marsch.

Flores cuenta con el pasaporte canadiense por nacimiento. (Nick Iwanyshyn/The Canadian Press vía AP)

En diálogo con The Sit Down, Marcelo Flores explicó que su decisión tiene un trasfondo emocional. “El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México”, sostuvo el futbolista.

Flores subrayó que buscó un ambiente con el que pudiera vincularse en términos de identidad, no solo una oportunidad profesional. “Siempre estuve en el sistema mexicano desde los 15 años, pero en el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió mucho más como estar en casa. No quiero decir nada malo, pero es algo cultural que nunca encajó conmigo”, comentó.

Pese a su recorrido en los equipos juveniles mexicanos, el atacante no llegó a adaptarse completamente al ambiente futbolístico ni al contexto social de ese país. Marcelo Flores nunca sumó minutos oficiales con las categorías inferiores canadienses antes del cambio de federación.

Ahora es elegible para representar al conjunto rojiblanco. (Credit: Dustin Safranek-USA TODAY Sports)

¿Qué sigue para el atacante?

La determinación de Marcelo Flores abre la puerta a su estreno con la Selección de Canadá. Su probable debut podría darse durante el amistoso frente a Islandia, programado para el 28 de marzo de 2024 en el BMO Field de Toronto.

El técnico Jesse Marsch aún no ha definido la alineación, pero la inclusión de Flores es considerada factible, lo que lo posicionaría de inmediato en el ciclo rumbo a la Copa Mundial 2026. Su perfil internacional aporta valor tanto en el aspecto deportivo como en el cultural a la selección canadiense.

En el futuro cercano, la presencia de futbolistas como Flores robustecerá el plantel canadiense con experiencia internacional y diversidad de orígenes. Para la selección mexicana, en cambio, se trata de la partida de un elemento formado en su sistema juvenil.

El futbolista decidió seguir el camino que mejor refleja su identidad, reforzando la importancia de la pertenencia en el escenario del fútbol internacional.