Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

El técnico de la Selección Mexicana aclaró que la no convocatoria de Diego Lainez obedeció exclusivamente a decisiones deportivas. (Lucas Peltier-USA TODAY Sports / REUTERS Eloisa Sánchez)

La ausencia de Diego Lainez en la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo generó un intenso debate. El jugador de Tigres atraviesa un buen momento en la Liga MX, lo que hizo que su exclusión sorprendiera a muchos.

En este sentido, durante una conferencia de prensa ante los medios, Javier Aguirre aclaró que la decisión fue meramente técnica y no tiene relación con problemas de conducta.

El técnico señaló que el cuerpo técnico busca integrar a nuevos jugadores y alternativas, pese al buen momento de Diego Lainez en Tigres. (Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports)

El estratega fue contundente al señalar: “Si alguno no está aquí en este momento es porque consideramos el cuerpo técnico, encabezado por mí, que queremos ver a otros o necesitamos a otros para esta reunión, nada más”. Con ello, dejó claro que la ausencia de Lainez responde a criterios deportivos y a la necesidad de evaluar alternativas rumbo al Mundial 2026.

Decisión técnica sobre Lainez

El primer punto que Aguirre quiso dejar claro es que la ausencia de Lainez no obedece a un castigo ni a un problema interno. El técnico explicó que las convocatorias se diseñan en función del momento futbolístico y de las necesidades tácticas del equipo.

Lainez quedó fuera por razones deportivas, no disciplinarias .

Aguirre explicó que la convocatoria responde al presente futbolístico y a la necesidad de probar otros perfiles .

Subrayó que no se trata de vetar a jugadores , sino de dar oportunidad a quienes pueden aportar en diferentes momentos del proceso.

Aunque Lainez vive un buen momento con Tigres, el técnico decidió priorizar otras opciones para estos amistosos, buscando un equilibrio.

Aguirre subrayó que no existe un veto contra Lainez y que su exclusión actual no significa quedar descartado para futuras convocatorias. REUTERS/Henry Romero

Así, la ausencia de Lainez no significa que esté descartado para la Copa del Mundo, sino que en este momento Aguirre quiere observar a otros futbolistas. El propio estratega dejó abierta la posibilidad de futuras convocatorias si el jugador mantiene su nivel competitivo.

La única indisciplina en 20 meses

En su intervención, Aguirre también quiso despejar dudas sobre la disciplina dentro del grupo, señalando que en casi dos años de gestión sólo ha existido un caso que ameritó sanción.

Aguirre aclaró que en su gestión sólo ha existido un caso de indisciplina: el de Rodrigo Huescas , sancionado por un proceso judicial tras un exceso de velocidad en Dinamarca.

“ No ha habido un solo acto, uno solo, de indisciplina en veinte meses ” , destacando que todos los jugadores han mostrado una actitud ejemplar dentro y fuera de la cancha.

Fuera de ese episodio, las faltas han sido menores, como el uso indebido del celular o llegar minutos tarde, situaciones que fueron multadas internamente.

En casi dos años de gestión, la Selección Mexicana sólo ha registrado un caso serio de indisciplina, involucrando a Rodrigo Huescas por un hecho en Dinamarca. (Foto:Cuartoscuro)

En este sentido, Lainez nunca ha estado involucrado en problemas de disciplina, lo que refuerza la idea de que su ausencia es meramente técnica.

Rumores y mensaje al grupo

El estratega pidió frenar especulaciones y reforzó la confianza en el grupo. Señaló que es normal que se desaten rumores, pero no quiere que se conviertan en noticias falsas que afecten el ambiente interno.

Insistió en que las convocatorias responden al presente futbolístico y a la necesidad de evaluar alternativas, más allá de nombres específicos.

El estratega afirmó quelLa ausencia de Diego Lainez en la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo obedece exclusivamente a una decisión técnica y no a problemas disciplinarios. (Foto: Cuartoscuro)

Aguirre defendió la cohesión del grupo como uno de los pilares de su gestión, subrayando que la disciplina es innegociable. Con ello, envió un mensaje claro: la Selección Mexicana se construye sobre disciplina, rotación y rendimiento actual, y cada jugador debe ganarse su lugar en la cancha.