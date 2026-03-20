¿Cristiano Ronaldo jugará contra México en el Estadio Azteca? Portugal revela convocatoria oficial

La lista oficial fue revelada y aficionados se preguntan si el delantero estará presente. (Ilustración: Jovani Pérez)

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el esperado duelo entre México y Portugal quedó confirmada este viernes 20 de marzo, luego de que la federación lusa revelara su convocatoria oficial para la próxima Fecha FIFA. El delantero no fue considerado para los compromisos ante el Tricolor y Estados Unidos, lo que representa una baja sensible de cara a la reapertura del Estadio Banorte.

El conjunto europeo dio a conocer la lista de futbolistas que encararán ambos encuentros internacionales, destacando la ausencia de “CR7”. Su no inclusión generó reacciones inmediatas entre aficionados que esperaban verlo en territorio mexicano en un partido que ha generado gran expectativa.

De acuerdo con la información difundida, el atacante del Al-Nassr no estará disponible debido a una molestia física reciente. El cuerpo técnico optó por no arriesgar su estado físico, priorizando su recuperación de cara a futuros compromisos, especialmente considerando la cercanía de competencias de alto nivel.

Portugal dio a conocer que CR7 no jugará ante México

La decisión responde a la intención de evitar una recaída que pudiera comprometer su rendimiento en el cierre de la temporada y en torneos internacionales próximos. Bajo ese contexto, el estratega portugués decidió prescindir de su máxima figura para estos encuentros amistosos, apostando por una plantilla con una mezcla de experiencia y juventud.

Entre los convocados destacan nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rúben Dias, quienes encabezan una lista competitiva para enfrentar a México el próximo 28 de marzo. También figuran jugadores como Diogo Costa, João Cancelo, Rafael Leão, João Félix y Gonçalo Ramos, quienes buscarán asumir protagonismo ante la ausencia del capitán.

El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

El partido entre México y Portugal marcará el regreso de la actividad futbolística al renovado Estadio Banorte, recinto que abrirá nuevamente sus puertas con un duelo internacional de alto perfil. El encuentro está programado para disputarse el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del compromiso estará disponible a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y la plataforma ViX, lo que permitirá a millones de aficionados seguir de cerca este enfrentamiento, pese a la ausencia de una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial.

Portugal “obligaría” a Cristiano Ronaldo estar en el Azteca

El esperado México vs Portugal ya tiene fechas y requisitos para conseguir boletos antes que nadie; aficionados deberán prepararse para costos históricos. (Ilustración: Jesús Aviles)

Por otro lado, la Selección de Portugal vendría al Coloso de Santa Úrsula junto a su estrella, esto debido a un tema económico pactado con la Federación Mexicana de Futbol.

De acuerdo al diario portugués, Correio da Manha, Portugal tiene un contrato con la Selección Mexicana en el que el cuadro lusitano recibiría un 20 por ciento de las ganancias de los boletos vendidos para el partido del sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca (Banorte).

Sin embargo, la condición era que el Bicho juegue sí o sí el partido, pero debido a su lesión, la Federación Portuguesa de Futbol haría lo posible para que CR7 venga y reciban un porcentaje de las ganancias.