Julio “El Profe” Ibáñez, periodista de TUDN, queda en libertad tras arresto en Sudáfrica

Ibáñez se encontraba analizando al rival de El Tri. (Instagram / @julioiba)

Según reportes, Julio Ibáñez, periodista deportivo conocido como “El Profe” y reconocido por su trabajo cubriendo al Club América en TUDN, habría recuperado su libertad después de haber estado detenido en Sudáfrica.

Ibáñez habría salido bajo fianza y su proceso lo llevará alejado de prisión. El equipo legal de Televisa, empresa para la que trabaja, ya estaría a cargo de su situación legal.

Con información publicada por Agustín de León de MedioTiempo la tarde de este miercoles 25 de marzo, abogados ya estarían con Ibáñez y su situación se arreglaría en breve.

¿Qué hacía Julio “El Profe” Ibáñez en Sudáfrica?

Durante su estancia en Sudáfrica, Julio Ibáñez participaba en la cobertura previa a la Copa del Mundo 2026, donde seguía de cerca al primer adversario de la Selección Mexicana.

Según la columna publicada este miércoles por Carlos Ponce de León en el diario RÉCORD, la detención de Julio Ibáñez se habría producido la semana anterior, en el momento en que el periodista realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales.

Según el reporte, durante la transmisión se observó el ingreso de varias personas armadas a la habitación del periodista, lo que provocó confusión en el momento.

En el video, el periodista habría dicho en inglés “¿qué está pasando?” tratando de comunicarse con los hombres del video y sin entender que es lo que ocurría antes de que la señal se viera interrumpida.

En el video en vivo previo a su detención, Ibáñez habría intentado dialogar. (Captura de pantalla / X / @Seergiot3ck)

Si bien aún se desconoce las razones oficiales de su detención, una de las versiones sugiere que podría haber existido un uso de dron en una zona restringida, aunque este dato no ha sido confirmado y no aclara por completo las circunstancias del incidente.

Hasta ahora, ni Julio Ibáñez ni Televisa han difundido una postura oficial respecto a los hechos, lo que mantiene sin esclarecer tanto las causas de la presunta detención como la situación actual del periodista.

Ibáñez continuaría su proceso fuera de la carcel.

Julio Ibáñez se ha consolidado como periodista deportivo gracias a su cobertura de la Liga MX y, en particular, del Club América en Televisa y TUDN.

A lo largo de su carrera, Julio Ibáñez ha trabajado como reportero de cancha en transmisiones en directo y ha formado parte de diversos espacios como conductor y analista.

Además, se ha convertido en una referencia habitual en información sobre fichajes y movimientos en el fútbol mexicano.

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el Mundial 2026, en el juego inaugural, por lo que el conjunto africano es un rival a seguir por muchos periodistas deportivos mexicanos.

Labor que Ibáñez se encontraba realizando y que de momento se desconoce el motivo oficial de su arresto. Aunado a que la falta de un comunicado oficial por el propio periodista o la cadena deportiva para la que trabaja no se han pronunciado.