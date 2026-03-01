David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Tras una nueva balacera registrada en Guadalajara, el comentarista de TUDN recalcó que los mexicanos debemos preocuparnos más por lo que sucede en el país que otras regiones del mundo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El comentarista de TUDN, David Faitelson, llamó a priorizar la atención en los temas de seguridad que se viven en México frente a los conflictos que ocurren en otras partes del mundo, haciendo alusión a lo ocurrido entre Estados Unidos e Irán.

En medio de la exigencia de traer más eventos deportivos al país, pidió no obviar lo que sucede en nuestro propio territorio con un mensaje en su cuenta de X:

“Andamos muy preocupados por lo que sucede a kilómetros de distancia. Hoy reportan otra balacera en Guadalajara mientras pedimos a gritos la Copa del Mundo de Clavados y contamos los días para el repechaje mundialista. Empecemos por la casa, ¿no?”

Qué ocurrió en Guadalajara este domingo

Este domingo se presentó una balacera en Guadalajara. (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Este domingo 1 de marzo, de acuerdo a información de N+, se registró un ataque armado sobre la Avenida López Mateo a la altura del desnivel de Avenida de las Américas, lo que cual una intensa movilización de cuerpos de seguridad y generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con diversos reportes, se escucharon múltiples detonaciones provocadas por armas de fuego, lo cual llevó a los automovilistas a disminuir la velocidad y optar por caminos alternativos por el temor a un posible peligro.

Al mismo tiempo, internautas en redes sociales dieron la voz de alarma sobre la posible colocación de “ponchallantas” cerca de la Glorieta Colón y en los accesos al túnel de López Mateos, lo que intensificó el tráfico por la zona.

Elementos de diversas corporaciones policíacas se trasladaron al lugar para acordonar el área, realizar recorridos de vigilancia y recolectar evidencias que ayuden a esclarecer los hechos. Pese al operativo implementado, hasta el momento las autoridades no han reportado detenidos vinculados con las detonaciones registradas.

Además, se confirmó que no hubo personas lesionadas por arma de fuego ni daños materiales significativos, aunque el tránsito se mantiene lento debido a cierres parciales y a la revisión preventiva de los vehículos que circulaban por la zona.

El deporte afectado por falta de seguridad tanto en México como en el mundo

El periodista mencionó que el público debe prestar más atención a lo que sucede en México. (Captura de pantalla X: David Faitelson)

El mensaje en redes sociales de David Faitelson llegó como consecuencia de los últimos hechos de violencia que se han registrado en el país, primero por lo ocurrido con El Mencho hace unos días y ahora por la balacera en una ciudad que será sede del Mundial 2026.

Este contexto de inseguridad ha vuelto a poner en el centro del debate la viabilidad de organizar grandes eventos deportivos internacionales en México.

Sin embargo, el comentarista recalcó que, a pesar de estos episodios, gran parte de la atención mediática se ha concentrado en lo sucedido este fin de semana con el ataque de Estados Unidos a Irán y en la posibilidad de que el equipo iraní pueda asistir al Mundial.

Para Faitelson, este enfoque desvía la mirada de los problemas internos, mientras el país pide a gritos traer de vuelta la Copa del Mundo de Clavados y realizar el repechaje mundialista sin contar con condiciones mínimas de seguridad para garantizarlos.