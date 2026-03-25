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FIFA anuncia la venta final de boletos para el Mundial 2026: cuándo y dónde comprarlos

Los boletos podrán adquirirse únicamente a través del portal oficial de la FIFA

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(Jesús Avilés)
(Jesús Avilés)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que la fase de venta de “última hora” de entradas para la Copa Mundial 2026 comenzará el próximo miércoles 1 de abril.

Esta será la última oportunidad para que el público general adquiera boletos antes y durante el torneo, que se disputará de junio a julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Las localidades estarán disponibles por orden de solicitud y permanecerán a la venta hasta el final de la competencia, sujeto a disponibilidad.

Cómo será la venta y compra de boletos

(FIFA)
(FIFA)

La venta se realizará a través del portal oficial FIFA.com/tickets, donde los aficionados podrán consultar los partidos disponibles, elegir sus asientos y completar la compra.

También estará habilitada la opción de asignación automática mediante la función “Reservar el mejor asiento”.

A diferencia de fases anteriores, en esta etapa no habrá sorteos: las entradas se asignarán conforme se soliciten.

Además, los boletos se liberarán de forma escalonada, por lo que la FIFA recomienda revisar constantemente la plataforma.

A partir del 2 de abril también se reactivará el sistema oficial de reventa, que permitirá a los usuarios vender sus entradas en un entorno regulado.

Alta demanda y expectativa de récord

(Gary A. Vasquez-Imagn Images via
(Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

La FIFA informó que la demanda ha sido elevada desde las primeras etapas. Solo en la fase de selección aleatoria se registraron más de 500 millones de solicitudes, lo que derivó en la venta de más de un millón de boletos hasta el 27 de febrero.

A menos de 80 días del inicio del torneo, el organismo prevé que se supere el récord de asistencia de 3.5 millones de aficionados establecido en la Copa del Mundo de 1994, lo que convertiría a esta edición en la de mayor afluencia en la historia.

Recomendaciones para los aficionados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo recordó que la compra de una entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que los aficionados deberán cumplir con los requisitos migratorios de cada nación.

Asimismo, recomendó iniciar con anticipación los trámites de visado en caso de ser necesario. Para quienes viajen a Estados Unidos, estará disponible el sistema de citas prioritarias FIFA PASS.

La FIFA reiteró que su sitio oficial es el único canal autorizado para la compra de boletos y que todas las ventas son definitivas.

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