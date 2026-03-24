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Es oficial: Atlante será local en el Estadio Ciudad de México

Los Potros de Hierro regresarán al Coloso de Santa Úrsula, compartiendo el emblemático recinto con América y Cruz Azul tras su reapertura el 28 de marzo

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Tras la confirmación del presiden
Tras la confirmación del presiden de la FMF, Mikel Arriola, Atlante, América y Cruz Azul deberán coordinar horarios y logística durante el Apertura 2026. REUTERS/Carlos Perez-Gallardo/

El regreso del Atlante a la Primera División marca un momento histórico para el futbol mexicano. Los Potros de Hierro volverán a disputar sus partidos de local en el emblemático Estadio Azteca, compartiendo sede con América y Cruz Azul a partir del Apertura 2026.

La confirmación llegó directamente de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quien destacó la magnitud de la inversión realizada en el inmueble: El Estadio Banorte, que se inaugura el propio sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años.

Por primera vez, Atlante, América
Por primera vez, Atlante, América y Cruz Azul tendrán como casa el modernizado Estadio Banorte, abriendo nuevas oportunidades para la afición en la Ciudad de México. (Jovani Pérez/Infobae México)

Finalmente, Arriola confirmó la presencia de tres clubes como locales en el renovado estadio: Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América", reviviendo la historia azulgrana en Santa Úrsula y abriendo una nueva etapa de convivencia inédita en el futbol mexicano.

Atlante vuelve a la CDMX

El Atlante regresará a la Ciudad de México tras adquirir la franquicia de Mazatlán FC, lo que le permitirá recuperar el lugar del que se alejó hace más de una década.

  • El club heredará el cociente de Mazatlán, arrancando en la parte baja de la tabla porcentual.
  • También asumirá su lugar en la Leagues Cup, enfrentando a Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y Minnesota United.
  • Su horario de local sería los viernes por la noche, otorgándole identidad propia dentro del calendario compartido.
Atlante adquirió la franquicia de
Atlante adquirió la franquicia de Mazatlán FC, recuperando así su lugar en la Liga MX tras más de una década de ausencia. (Jovani Pérez/Infobae México)

Este regreso no sólo revivirá la historia azulgrana en el Coloso de Santa Úrsula, sino que también le ofrece una plataforma para consolidar su proyecto deportivo en la élite.

Cruz Azul, América y la convivencia compartida

La decisión también impactará directamente a Cruz Azul, que volverá a la CDMX tras un semestre prolongado de itinerancia en Puebla, Ciudad Universitaria y Ciudad de los Deportes.

Por otro lado, las Águilas volverán a su nido después de ser desplazadas durante un tiempo en la búsqueda de lograr la remodelación del recinto de cara al Mundial 2026.

  • Aunque en 2024 se anunció un proyecto de estadio propio para los celestes, los avances han sido mínimos, por lo que el Banorte sería su sede temporal.
  • América estará de regreso en la que fue su casa desde 1966.
  • Este escenario compartido implica un reto logístico y de identidad, especialmente en partidos de alta rivalidad como el Clásico Joven.
Cruz Azul y América volverán
Cruz Azul y América volverán al Coloso de Santa Úrsula tras periodos de itinerancia por otras sedes e intensificando su rivalidad durante el Clásico Joven. (Crédito: Infobae México)

En este sentido, Cruz Azul y América ganarán estabilidad y cercanía con su afición, aunque deberá adaptarse a la dinámica de un estadio compartido.

Un nuevo modelo para la Liga MX

La convivencia de tres equipos en un mismo estadio es inédita en la Liga MX. América, Cruz Azul y Atlante tendrán que coordinar horarios para mantener el campo en óptimas condiciones, con actividad prácticamente cada fin de semana.

La propuesta inicial contempla partidos los viernes por la noche para Atlante, mientras América y Cruz Azul alternarían los sábados, dejando los domingos como opción para jornadas dobles o ajustes de calendario.

El renovado Estadio Banorte, sede
El renovado Estadio Banorte, sede del Mundial 2026, será epicentro de futbol con una inversión de casi 300 millones de dólares. REUTERS/Luis Cortes

De esta manera, el modelo busca garantizar la sostenibilidad del inmueble y ofrecer experiencias deportivas más diversas para la afición capitalina, consolidando al Banorte como epicentro del futbol mexicano y mundialista.

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