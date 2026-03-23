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Ex rival de Canelo Álvarez le exige la revancha: “Me encantaría esa pelea”

El tapatío regresó a los entrenamientos y volverá a pelear por un título mundial el próximo 12 de septiembre

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Canelo Álvarez regresó a los
Canelo Álvarez regresó a los entrenamientos luego de tener un descanso tras perder su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford (REUTERS)

Canelo Álvarez regresó a los entrenamientos luego de tener un descanso tras perder su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford y someterse a una cirugía de codo que lo dejará sin tener actividad arriba del ring en mayo de 2026.

Y aunque el tapatío aún no anuncia quién será su próximo rival, uno de sus ex oponentes aseguró que desea volver a enfrentarlo. El mexicano regresará a la actividad boxística el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita y lo hará para combatir por un campeonato mundial nuevamente.

( Credit: Joe Camporeale-Imagn Images
( Credit: Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Callum Smith desea volver a pelear contra Canelo Álvarez

Callum Smith manifestó su interés por una posible revancha ante Canelo Álvarez durante una entrevista con FightHub TV. El pugilista británico aseguró que no mostró su mejor versión en el primer combate, donde el mexicano se impuso. Smith reconoció el buen desempeño de Álvarez en aquella pelea, pero insistió en que le gustaría enfrentar nuevamente al campeón para demostrar un mejor nivel.

El púgil europeo también señaló que desconoce cuáles son los planes de Álvarez respecto a su carrera y si consideraría regresar a la división de los semipesados. Finalmente, Smith afirmó que el jalisciense se encuentra en una posición privilegiada, lo que le permite tomar cualquier decisión sobre su futuro en el boxeo.

“Sí, me encantaría esa pelea otra vez, siempre lo dije: no vimos la mejor versión de mí. Él lució bien, hizo su trabajo, pero siempre he dicho que me encantaría ver una mejor versión de mí contra él. Así que nunca se sabe. Realmente no sé qué está haciendo con su carrera o si volvería a las 175. Él está en una posición donde puede hacer lo que quiera, se ganó ese derecho”, comentó el ex campeón mundial.

Dec 19, 2020; San Antonio,
Dec 19, 2020; San Antonio, TX, USA; Canelo Alvarez (red trunks) and Callum Smith (white trunks) during their WBA, WBC and Ring Magazine super middleweight championship bout at the Alamodome in San Antonio, TX. Mandatory Credit: Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports

Cabe recordar que el 19 de diciembre de 2020, en San Antonio, Texas, Saúl Álvarez venció por decisión unánime a Callum Smith y se consagró campeón supermediano de la AMB y el CMB. Los jueces otorgaron puntuaciones de 119-109, 119-109 y 117-111, evidenciando la superioridad del púgil mexicano ante el británico, quien hasta ese momento se mantenía invicto.

¿Contra quién podría ser la próxima pelea de Canelo?

Mbilli surge como el adversario más probable para Saúl Álvarez después de que Terence Crawford anunciara de manera inesperada su retiro del boxeo profesional y dejara vacantes todos los campeonatos de los supermedianos. Cabe señalar que inicialmente, el equipo del tapatío pretendía una revancha con el estadounidense para intentar recuperar sus cinturones.

El desfile de Terence Crawford en Omaha tras destronar a Canelo Álvarez

A raíz de estos hechos, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) otorgó al boxeador francés el título mundial supermediano. Además, en la actualización más reciente del organismo, Álvarez figura como el principal aspirante, liderando la clasificación.

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