Esto dijo el “Terrible” Morales antes de ser vinculado a proceso por presunto abuso sexual

El "Terrible" Morales fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual agravado (YouTube/ Un Round Más)

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) vinculó a proceso a Érik “N” por el delito de abuso sexual agravado, el ex boxeador conocido como Terrible Morales fue notificado por las autoridades, por lo que continuarán las investigaciones del caso.

De acuerdo con las autoridades se fijaron medidas cautelares para que Érik “N” no se pueda comunicar con la víctima, además otorgaron un plazo de cuatro meses para complementar la investigación del caso. Fue en julio de 2025 cuando la mujer agredida denunció a Erik Morales por abuso sexual.

Tras varios meses de reprogramación de citatorios, la audiencia se llevó a cabo el viernes 20 de marzo, luego de varias horas, un juez dictó la vinculación a proceso para el Terrible Morales. Meses antes de la decisión de las autoridades, el comentarista deportivo se mostró tranquilo por el proceso y aseguró que lo afrontaría conforme ley.

¿Qué dijo el Terrible Morales de la denuncia por presunto abuso sexual que enfrenta?

Un mes antes de ser vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, Erik "Terrible" Morales conversó con la prensa y se mostró tranquilo ante la situación legal que actualmente afronta. Mostró su confianza en las autoridades y dijo estar listo para afrontar las consecuencias de la investigación en su contra (FB/ La Esquina del Boxeo)

Antes de la audiencia donde se le dictó medidas preventivas al ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el Terrible Morales conversó en un encuentro con la prensa y mostró su confianza en las autoridades. En aquella conferencia aseguró que enfrentará el proceso y lo que se le dicte en contra.

Y es que, cuando se le cuestionaron detalles sobre la denuncia que tenía por presunto abuso sexual cuando tuvo el cargo de secretario del Bienestar en Tijuana, aseguró que se presentó ante la FGE para empezar el proceso.

“Habrá parte de este proceso. Vamos a esperar, vamos a atenderlo, confío en las autoridades y lo que nosotros hicimos fue lo que debieran de hacer muchos otros, ¿no? Es apartarse de su puesto y dejar que la autoridad haga su trabajo y enfrentarte al proceso“, explicó.

El Terrible Morales fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual (Foto: IG Erik Morales)

Además, antes de ser vinculado a proceso, el Terrible Morales aseguró que él se presentó primero ante las autoridades al saber el delito del cual se le acusaba y que se le investigaría. Sostuvo que en cuanto recibió la notificación renunció a su cargo en la Secretaría del Bienestar y acudió a las instalaciones de la FGE de Baja California.

“Es que no había ningún problema. No vi el cual es el problema, a mí nadie, absolutamente nadie me dijo que no podía ir a ningún lado y no he tenido ninguna restricción de nada. Yo he cumplido, al contrario, lejos de que me notificaran, yo fui primero, me presenté”, compartió.

Finalmente, en 2025 el CMB realizó su convención anual en Tailandia, evento al que acudió el Erik Morales y negó que haya intentado “huir” del país. “Yo siempre he estado atendiendo el tema y tengo invitaciones, eventos. Fui a Tailandia, yo fui a Las Vegas, a Los Ángeles, fui pa’ abajo, pa’ arriba, pa’ todos lados”, sentenció.