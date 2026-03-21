Erik “N”: ex-campeón mundial de boxeo es vinculado a proceso por abuso sexual

La leyenda del box mexicano fue vinculada a proceso por un juez. FOTO: Archivo

Un juez de Tijuana resolvió la vinculación a proceso de Erik “N”, exboxeador conocido como “El Terrible”, acusado de abuso sexual agravado, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California este 20 de marzo. La decisión llegó tras una audiencia donde la autoridad judicial determinó la imposición de medidas cautelares que impiden al acusado comunicarse con la víctima, según datos oficiales de la Fiscalía.

El proceso judicial había experimentado varias reprogramaciones previas, lo que llevó a la denunciante a manifestar falta de notificación en algunos de los cambios, conforme detalló la Fiscalía de Baja California.

La víctima que lo acusó de agresión sexual denunció que los hechos ocurrieron dentro de una oficina de la dependencia. Todo esto mientras el ex-boxeador fungía como secretario de Bienestar de Tijuana.

El actual diputado federal se lanza como mandatario del municipio de Tijuana, BCN. Foto: IG Erik Morales

El también ex-diputado fue defendido por diferentes personas, incluidas compañeros de trabajo y allegados. La defensa presentó los testimonios para desestimar la declaración de la denunciante.

¿Quién es Erik “El Terrible” Morales?

El exboxeador mexicano se consagró campeón mundial en cuatro divisiones, logrando títulos en peso supergallo, pluma, superpluma y superligero entre 1997 y 2011. Se distinguió como el primer púgil de México que obtuvo campeonatos mundiales en cuatro categorías reconocidas por el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

Desde su debut profesional en 1993, Érik Morales acumuló 52 victorias (36 por nocaut) en 61 peleas, una cifra que lo posiciona entre los boxeadores más destacados de su país. Entre sus combates más recordados figuran las trilogías ante Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao, rivales con quienes protagonizó enfrentamientos decisivos para la historia del boxeo internacional. Morales venció a Pacquiao en 2005, cortando una racha de 13 triunfos consecutivos del filipino.

En 2012, tras caer frente a Danny García, culminó su carrera deportiva profesional. Érik Morales se retiró con una trayectoria en la que logró ser campeón mundial en cuatro divisiones distintas, una marca inédita para México.

(Foto: Cámara de Diputados)

De campeón mundial de boxeo a político

En 2018 se convirtió en Diputado de Baja California por la coalición “Juntos Haremos Historia” conformado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT).

Para el año 2023, completó un registro para contender por la presidencia municipal de Tijuana, abogando que su prioridad era recuperar la seguridad de los tijuanenses. No obstante, perdió contra Ismael Burgueño, quien fue seleccionado como el candidato a la presidencia municipal de Tijuana.

El año pasado fue destituido de su cargo en la Secretaría del Bienestar de Tijuana tras ser acusado de abuso sexual por una trabajadora del organismo. Fue el mismo Ismael Burgueño quien notificó a Morales su destitución inmediata. Morales ya había sido señalado por agresión sexual anteriormente por una mujer que fue contratada en un gimnasio propiedad del ex-boxeador.