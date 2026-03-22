Sultanes Femenil hace historia y consigue su primer campeonato en la Serie de la Reina 2026

Sultanes de Monterrey inscribió su nombre en la historia del softbol mexicano al conquistar su primer título de la Liga Mexicana de Softbol. El equipo regio se impuso con autoridad a Diablos Rojos Femenil, cerrando la Serie de la Reina 2026 con un triunfo contundente de 12-1 en el Estadio Alfredo Harp Helú.
La ofensiva regiomontana se mostró imparable desde la primera entrada, con jonrones clave y aprovechando cada oportunidad ante la defensiva capitalina. Baylee Klingler y Morgan Howe encabezaron el ataque que sentenció el partido definitivo y desató la celebración en la capital.
Con este resultado, Sultanes Femenil se quedó con la serie 3-1 y se consagró como el nuevo campeón de la LMS, logrando un objetivo largamente esperado por la organización y su afición.
Claves de la victoria en la Serie de la Reina
La Serie de la Reina 2026 enfrentó a dos viejos conocidos de la LMS. Tras dos intentos en la instancia final, Sultanes Femenil mostró sangre fría y poder en los momentos clave ante Diablos Rojos Femenil.
- Juego 1: Sultanes 2-1 Diablos Rojos (en ocho entradas)
- Juego 2: Diablos Rojos 3-1 Sultanes
- Juego 3: Sultanes 8-7 Diablos Rojos
- Juego 4: Sultanes 12-1 Diablos Rojos
En el partido decisivo, Morgan Howe abrió el duelo con un cuadrangular, mientras Baylee Klingler sentenció con un jonrón de tres carreras en la sexta entrada. Por su parte,la abridora Katerina Kindermannova lanzó 5.2 entradas de calidad, limitando a la ofensiva escarlata a una anotación.
El camino de constancia y remontadas de Sultanes
El título de Sultanes Femenil llega como resultado de una temporada llena de esfuerzos y superación. El equipo arrancó la campaña con marca negativa, pero logró reponerse en la segunda mitad, sellando una racha ganadora que las llevó hasta el tercer lugar del standing y posteriormente, a la postemporada.
- Sultanes inició la temporada con récord de 3-9.
- Ganaron 12 de sus últimos 16 juegos en el calendario regular.
- Terminaron con marca de 15-13, clasificando a playoffs en tercer sitio.
- En semifinales, eliminaron a El Águila de Veracruz en cinco juegos.
- En la Serie de la Reina, doblegaron a Diablos Rojos Femenil en cuatro partidos.
De esta manera, esta remontada reflejó el carácter y la unidad del roster regiomontano a lo largo del año.
Un título histórico para Monterrey y la LMS
La corona de Sultanes Femenil no sólo representa un logro deportivo, sino el reflejo del avance del softbol femenil profesional en México.
- Es el primer título de la escuadra regiomontana en la LMS, tras tres Series de la Reina disputadas.
- El club suma así su corona número 11 considerando sus éxitos en beisbol y softbol profesional.
- Sultanes se une a Charros de Jalisco (2024) y el propio Diablos Rojos Femenil (2025) como campeones de la competencia.
Así, la consagración de Sultanes Femenil en la Serie de la Reina 2026 marca un antes y un después para la franquicia y para el softbol mexicano, consolidando la proyección de la LMS y abriendo una nueva era para el deporte femenil en el país.