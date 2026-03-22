Sultanes Femenil hace historia y consigue su primer campeonato en la Serie de la Reina 2026

Sultanes Femenil celebra su primer título de la Liga Mexicana de Softbol tras vencer a Diablos Rojos en la Serie de la Reina 2026. (Instagram/ @ligamexsoftbol)

Sultanes de Monterrey inscribió su nombre en la historia del softbol mexicano al conquistar su primer título de la Liga Mexicana de Softbol. El equipo regio se impuso con autoridad a Diablos Rojos Femenil, cerrando la Serie de la Reina 2026 con un triunfo contundente de 12-1 en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La ofensiva regiomontana se mostró imparable desde la primera entrada, con jonrones clave y aprovechando cada oportunidad ante la defensiva capitalina. Baylee Klingler y Morgan Howe encabezaron el ataque que sentenció el partido definitivo y desató la celebración en la capital.

La novena regiomontana aseguró el campeonato de la LMS con una victoria dominante de 12-1 en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Con este resultado, Sultanes Femenil se quedó con la serie 3-1 y se consagró como el nuevo campeón de la LMS, logrando un objetivo largamente esperado por la organización y su afición.

Claves de la victoria en la Serie de la Reina

La Serie de la Reina 2026 enfrentó a dos viejos conocidos de la LMS. Tras dos intentos en la instancia final, Sultanes Femenil mostró sangre fría y poder en los momentos clave ante Diablos Rojos Femenil.

Juego 1: Sultanes 2-1 Diablos Rojos (en ocho entradas)

Juego 2: Diablos Rojos 3-1 Sultanes

Juego 3: Sultanes 8-7 Diablos Rojos

Juego 4: Sultanes 12-1 Diablos Rojos

Baylee Klingler fue nombrada como MVP de la Serie, gracias a su dominio durante toda la temporada y aportaciones clave en la justa final. (X/ @SultanesFemenil)

En el partido decisivo, Morgan Howe abrió el duelo con un cuadrangular, mientras Baylee Klingler sentenció con un jonrón de tres carreras en la sexta entrada. Por su parte,la abridora Katerina Kindermannova lanzó 5.2 entradas de calidad, limitando a la ofensiva escarlata a una anotación.

El camino de constancia y remontadas de Sultanes

El título de Sultanes Femenil llega como resultado de una temporada llena de esfuerzos y superación. El equipo arrancó la campaña con marca negativa, pero logró reponerse en la segunda mitad, sellando una racha ganadora que las llevó hasta el tercer lugar del standing y posteriormente, a la postemporada.

Sultanes inició la temporada con récord de 3-9 .

Ganaron 12 de sus últimos 16 juegos en el calendario regular.

Terminaron con marca de 15-13 , clasificando a playoffs en tercer sitio.

En semifinales , eliminaron a El Águila de Veracruz en cinco juegos.

En la Serie de la Reina, doblegaron a Diablos Rojos Femenil en cuatro partidos.

Sultanes terminó la fase regular con un récord positivo de 15-13, asegurando su clasificación a playoffs desde el tercer lugar. (X/ @LigaMexSoft)

De esta manera, esta remontada reflejó el carácter y la unidad del roster regiomontano a lo largo del año.

Un título histórico para Monterrey y la LMS

La corona de Sultanes Femenil no sólo representa un logro deportivo, sino el reflejo del avance del softbol femenil profesional en México.

Es el primer título de la escuadra regiomontana en la LMS , tras tres Series de la Reina disputadas.

El club suma así su corona número 11 considerando sus éxitos en beisbol y softbol profesional.

Sultanes se une a Charros de Jalisco (2024) y el propio Diablos Rojos Femenil (2025) como campeones de la competencia.

La escuadra de Monterrey obtiene su primer campeonato en la Liga Mexicana de Softbol tras tres intentos, uniendo su nombre al de Charros de Jalisco y Diablos Rojos Femenil como monarcas del certamen. (X/ @SultanesFemenil)

Así, la consagración de Sultanes Femenil en la Serie de la Reina 2026 marca un antes y un después para la franquicia y para el softbol mexicano, consolidando la proyección de la LMS y abriendo una nueva era para el deporte femenil en el país.