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Rodolfo Cota evita compararse con Keylor Navas previo al Clásico Capitalino: esto fue lo que dijo

También consideró que el rendimiento reciente del portero universitario respalda la decisión del club de extender su vínculo en la Liga MX

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(@ClubAmerica)
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El Clásico Capitalino entre el Club América y Pumas tendrá un duelo particular bajo los tres postes.

Rodolfo Cota habló en la previa sobre el enfrentamiento ante Keylor Navas, resaltó su trayectoria y abordó el momento que vive Universidad Nacional en el torneo.

Cota reconoce la trayectoria de Keylor Navas y evita comparaciones

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

De cara al partido de este sábado, Rodolfo Cota se refirió a Keylor Navas, guardameta de Pumas, a quien reconoció por su trayectoria internacional y el nivel que ha mostrado recientemente en la Liga MX.

En conferencia de prensa, el actual arquero titular del América descartó cualquier comparación entre ambos y subrayó el respeto que le tiene al costarricense.

“No me voy a comparar con Keylor, todos sabemos su trayectoria y sería tonto compararme con él. Tiene mi mayor respeto”, declaró.

Cota también señaló que será especial compartir la cancha con un futbolista de ese recorrido, además de considerar merecida la renovación de Navas con el conjunto universitario por su desempeño en el semestre.

“Será un lindo partido y enfrentar a jugadores extranjeros con la calidad y recorrido de Keylor es lindo poder compartirlo. Tiene una renovación que habla de que ha caído muy bien en su club y es más que merecido”, añadió.

El Clásico Capitalino no tiene favorito, asegura Cota

(REUTERS)
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Sobre el enfrentamiento entre América y Pumas, el guardameta aseguró que la posición en la tabla no influye en este tipo de partidos, pese a que Universidad Nacional llega en mejor momento.

Cota enfatizó que la rivalidad del Clásico Capitalino cambia cualquier pronóstico y que el encuentro se juega con una intensidad distinta.

“Yo creo que no importa más allá de la posición ni la situación de cada equipo. Es futbol, hay que jugar el partido y darle la seriedad que merece, más si es un Clásico”, explicó.

Finalmente, también se refirió al festejo de Efraín Juárez en el empate ante Cruz Azul, el cual consideró válido por las circunstancias del encuentro, al tratarse de un resultado conseguido con un jugador menos ante un rival fuerte.

“Por cómo se presenta el partido, jugando con un candidato al título, con uno menos, en tu casa, con tu gente, es válido, no lo veo mal”, concluyó.

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