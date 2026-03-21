México vs Puerto Rico: cuándo y dónde ver al tri femenil mayor en la clasificación para el Mundial Brasil 2027

El conjunto azteca se medirá ante un equipo isleño que busca arrebatarle puntos a uno de los equipos más poderosos del área. (TW @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil jugará el partido decisivo del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca.

En esta etapa final del proceso, México disputará dos partidos esenciales. En primer lugar, visitará el Estadio Carlos Vega Villalba en Zacatecas el 10 de abril para enfrentar a Islas Vírgenes, un equipo del que no se tiene gran información sobre su parado en el terreno de juego, pero que será primordial para lograr obtener tres unidades más.

Posteriormente, recibirá a Puerto Rico en Toluca. Solo la selección que termine en la primera posición del grupo avanzará al Campeonato Concacaf W, una fase que también da acceso tanto al Mundial de Brasil 2027 como a los Juegos Olímpicos de 2028.

Actualmente, Puerto Rico encabeza el grupo con 9 puntos y ha disputado un partido más que México, que se encuentra en la segunda posición, lo que convierte este choque en el más importante para el conjunto azteca.

México recibirá dos partidos cruciales para mantener intactas sus aspiraciones de llegar a un nuevo Mundial. (TW Selección Mexicana Femenil)

¿Cómo llegan los equipos a este encuentro?

El equipo mexicano empezó el proceso eliminatorio con victorias por 14-0 ante San Vicente y las Granadinas y por 7-0 contra Santa Lucía, ambas como visitante.

Estos triunfos mantienen a México con opciones de superar a Puerto Rico en la recta final del grupo. Finalizar en la cima otorga el pase a la siguiente fase, donde esperan selecciones como Estados Unidos y Canadá junto a seis equipos que aún buscan su lugar.

El cierre de la fase de grupos representa una oportunidad para que la selección nacional y su afición aspiren de nuevo a la presencia internacional. El respaldo de la hinchada será fundamental para acompañar a las jugadoras mexicanas en el desafío de clasificar tanto al Mundial como a los Juegos Olímpicos.

La mexicana alcanzó los 400 goles en selección, convirtiéndose en la mayor goleadora de la historia. (TW Selección Mexicana Femenil)

¿Cuándo y dónde ver a la Selección Femenil Mayor?

El partido determinante entre México y Puerto Rico por el liderato y el pase al campeonato regional se celebrará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca el 18 de abril, a partir de las 18:00 horas.

La preventa de boletos estará disponible del 23 al 27 de marzo, con precios que se espera sean accesibles para facilitar la asistencia de la afición al encuentro que será clave para definir la ruta internacional de la Selección Mexicana. Hasta el momento, no se ha determinado a través de qué medio se realizará la transmisión del partido, sin embargo, se espera una cobertura importante.

¿El mundial reparte boletos para las olimpiadas?

Para los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, el boleto a ambos torneos se define en un solo certamen: el Concacaf W Championship, que se llevará a cabo en noviembre de 2026.

Para el Mundial Brasil 2027: Generalmente, los cuatro mejores equipos (semifinalistas) del W Championship clasifican directamente al Mundial.

Para las Olimpiadas LA 2028: Aquí el filtro es más estrecho. Solo los finalistas (primer y segundo lugar) aseguran su lugar en los Juegos Olímpicos.

La Selección Mexicana Femenil comenzó con el pie derecho su camino en los clasificatorios de CONCACAF rumbo al mundial 2027, al golear 14-0 a San Vicente y las Granadinas, logrando la mayor goleada de su historia futbolística. Crédito: X: @miseleccionfem

Como Estados Unidos es el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2028, ya tiene su lugar asegurado por ser sede. Esto abre una oportunidad extra para el resto: si llegan a la final del W Championship 2026, el boleto olímpico que le correspondía se le otorga al ganador del partido por el tercer lugar.

Aunque el Mundial de Brasil es el evento más importante del fútbol femenil, no reparte boletos para los Juegos Olímpicos de 2028 en nuestra confederación.

En Europa (UEFA): Ellos sí suelen usar un torneo posterior (como la Nations League Femenil) para definir sus plazas olímpicas.

En Sudamérica (CONMEBOL): Usaron la Copa América Femenina 2025 para definir tanto el Mundial 2027 como las Olimpiadas 2028.