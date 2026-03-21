“Los que critican no podrían hacer nuestro trabajo”: Majo González y Miroslava Montemayor responden a sus haters

La participación de ambas en torneos internacionales las ha posicionado como referentes del futbol internacional. (Gemini)

La complicidad profesional entre periodistas deportivas mexicanas como Miroslava Montemayor y Majo González trasciende la colaboración en pantalla y se asienta sobre una amistad en el trabajo que ha sido clave para enfrentar juntas los retos y la hostilidad aún presentes en los medios deportivos.

Las mujeres que incursionan en el periodismo deportivo suelen afrontar discriminación de género y ataques verbales, muchos de ellos provenientes de redes sociales. Para sobrellevar estos desafíos, se generan redes de apoyo que procuran construir entornos laborales positivos, colaborando con colegas, en especial quienes comparten una mentalidad abierta y disposición al compañerismo.

El humor como escudo contra los malos comentarios

Al remontarse al inicio de su relación profesional, Montemayor señaló: “Yo creo que son muy pocas las veces en las que me tomo en serio algo. Lo único que tomo en serio es mi trabajo cuando llega el momento, pero fuera de eso, el humor siempre está presente. Esa ligereza se ha convertido en la fórmula que compartimos y ha fortalecido nuestra amistad dentro y fuera de la pantalla”.

González también resaltó el valor de esta actitud: “He aprendido mucho con Miros a no tomarme tan en serio las cosas. Al ser narradora, llegué a recibir hasta amenazas solo por cuestiones relacionadas con el fútbol o mi apariencia. Pero he aprendido a enfocarme únicamente en lo que contribuye a mejorar como profesional y a entender que en este trabajo debes encontrar las herramientas para crecer sin dejar que los comentarios negativos te afecten”.

La presentadora se ha ganado un lugar muy importante dentro del periodismo deportivo. (IG/@Miroslavamont)

El trabajo soñado acompañada de tu amiga

La empatía y el apoyo mutuo marcan el día a día de su convivencia profesional. “Trabajar con tu amiga te cambia totalmente la perspectiva de lo que significa ir al trabajo. A veces tienes días buenos o malos, pero saber que cuento con una amiga que me respalda y me hace reír transforma cualquier jornada complicada”, afirmó Montemayor.

González subrayó la importancia de la confianza en su equipo: “Saber que Miros me va a apoyar en una transmisión me genera tranquilidad y motivación. En nuestro equipo hemos logrado una sinergia donde todos compartimos la misma disposición para respaldarnos mutuamente. Es una dinámica que hace que nuestro entorno sea positivo y libre de estrés”.

Las periodistas priorizan el bienestar emocional y el compañerismo en su entorno profesional. Para muchas, el respaldo genuino de colegas y un ambiente donde reine el respeto pesan más que cualquier incentivo económico, y es esta convicción la que sostiene su permanencia y desarrollo en el sector.

La sinergia que hay entre las periodistas se transmite a través de las pantallas. (IG Majo González)

Para las periodistas, la elección de un entorno laboral va más allá del salario. Montemayor lo enfatizó: “He rechazado ofertas donde me pagarían más, porque prefiero rodearme de personas que me hagan sentir bien y tranquila. Es fundamental poder trabajar con conciencia y disfrutar lo que haces, más allá del incentivo económico”.

González compartió que la satisfacción personal se encuentra en el centro de sus motivaciones. “En lugares donde no te la pasas bien se nota en tu desempeño. La diferencia la hace el respaldo genuino de tus compañeros y la oportunidad de trabajar en un ambiente donde el respeto y el buen humor son lo habitual”.

Retos y discriminación hacia las mujeres en medios deportivos

Ambas reconocen que la hostilidad continúa, sobre todo en el ámbito digital. “Es bien difícil lidiar con la percepción de que una mujer no puede saber más de fútbol que un hombre, o que estamos ocupando un lugar que otros quisieran. Son pocas las que logran acceso a estas oportunidades”, explicó González.

La narradora relató una experiencia reciente: “Apenas hace unos días, después de un partido de alta rivalidad, uno de mis compañeros se acercó preocupado al ver la cantidad de insultos que recibía en redes sociales. Le dije: ‘La gente olvida que también soy humana y me afectan los ataques’. Aunque con el tiempo desarrollas cierta piel gruesa, nunca dejan de doler esos comentarios”.

La sinergia que hay entre las periodistas se transmite a través de las pantallas. (IG Majo González)

Montemayor ofreció su propia perspectiva sobre las críticas: “Quien critica rara vez podría hacer el trabajo que hacemos. Por eso, la opinión que realmente tomo en cuenta es la de mis colegas y jefes. Lo importante es cuidarnos entre nosotros, proteger nuestra salud mental y avanzar a pesar de las adversidades”.

La llegada de nuevas generaciones al periodismo deportivo ha transformado el entorno de trabajo para las mujeres. Montemayor apuntó: “Nuestros compañeros más jóvenes, de veintitantos o treintaitantos años, tienen una mentalidad muy diferente a la de generaciones anteriores. Eso facilita la confianza y la apertura hacia las mujeres”.

Rememoró experiencias previas donde las barreras eran más evidentes: “Antes, en otras empresas, muchos hombres mayores ponían obstáculos a las colegas mujeres. Ahora existe una mayor aceptación y hasta reconocimiento, ya que hoy los propios periodistas celebran la labor de narradoras y conductoras”.

Para las comunicadoras, las redacciones, sets y producciones han logrado un avance en la inclusión femenina con las nuevas generaciones de periodistas. (IG Majo González)

González consideró esencial este cambio de mentalidad. “Es alentador ver que las nuevas generaciones de hombres en los medios ya no replican los viejos prejuicios. Ahora también nos consideran referencia y aliados, y eso ha marcado la diferencia en mi desarrollo profesional”.

Buscar un entorno donde predominen el compañerismo y la integridad se ha consolidado como la mayor motivación de este recorrido profesional. Para quienes trabajan en medios deportivos, la salud emocional y la calidad humana prevalecen frente a cualquier ventaja material.