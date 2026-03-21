Jugará en Monterrey: Japón revela el uniforme que vestirá en el Mundial 2026

La selección de Japón jugará en Monterrey el partido mil en la historia de los mundiales. Créditos: Infobae México.

La Selección de Japón presentó oficialmente las camisetas que utilizará en el Mundial 2026, apostando por una combinación de elementos tradicionales, innovación textil y guiños culturales.

Las equipaciones, desarrolladas por la marca Adidas, se inspiran en la identidad nacional y en referencias visuales asociadas tanto al fútbol como a la cultura popular del país asiático.

Significado de la indumentaria

La camiseta titular, disponible desde noviembre de 2025 en la tienda oficial de la marca que viste al conjunto nipón, mantiene el característico tono “Japan Blue” como color predominante, acompañado de detalles en azul ceniza y líneas curvas que evocan el horizonte japonés.

El diseño incorpora un patrón gráfico de ondas en el pecho, en alusión al paisaje marítimo que bordea al archipiélago.

De acuerdo con Footy Headlines, este modelo incluye el tejido con tecnología que optimiza la ventilación y el confort para los futbolistas en condiciones de alta exigencia.

En el pecho se destacan las tres tiras clásicas de la marca alemana en los hombros, junto con el escudo de la Japan Football Association (JFA) y el logo Trefoil del patrocinador principal.

El lanzamiento fue acompañado por una campaña digital que subraya el vínculo entre la camiseta y el sentimiento de pertenencia nacional.

Según la descripción oficial en la tienda de la empresa encargada de vestir al conjunto japones, la prenda “celebra el azul nacional y la conexión entre la hinchada y el equipo”.

Este es la indumentaria con la que Japón disputará el Mundial 2026. (X/@Footy_Headlines)

Para la camiseta suplente, cuya disponibilidad está prevista desde el día de hoy 20 de marzo de 2026, se optó por una base blanca con detalles en negro y finas rayas multicolores.

Estas pinstripes representan los “Colores Más Allá del Horizonte” e incluyen once tonos distintos que simbolizan a los jugadores, mientras que una franja central roja remite a la familia que compone el fútbol japonés.

El escudo de la JFA aparece en una versión monocromática, reforzando el carácter distintivo del uniforme alternativo.

La inspiración de este diseño proviene de los uniformes tradicionales de béisbol, muy populares en Japón, y rinde homenaje a la herencia deportiva del país.

Footy Headlines, portal que se dedica a filtrar de los unifromes en el mundo del futbol, destaca que la elección de colores y patrones busca “transmitir un mensaje de unidad y diversidad”, integrando referencias a la cultura local y al legado de la selección en torneos previos.

Ambos modelos estarán disponibles en versiones para jugadores y aficionados, con precios y talles anunciados en las plataformas oficiales.

Según reportes, la preventa inicial generó una alta demanda, según el reporte publicado por Footy Headlines.

De acuerdo con la información difundida por el mismo portal, la indumentaria de Japón para el Mundial 2026 refuerza la apuesta por la tecnología textil y el simbolismo nacional, consolidando una identidad visual reconocible en la máxima cita del fútbol.