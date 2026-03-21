¿Raúl Jiménez en Japón?: El delantero levanta rumores con enigmático mensaje en redes

La actividad de Raúl Jiménez en redes sociales ha sido tendencia en los últimos días y en esta ocasión volvió a colocar al delantero mexicano en el centro de la conversación internacional.
El atacante del Fulham compartió un mensaje acompañado de la bandera japonesa y la frase “Sabía que algún día compartiríamos el camino”, además de anunciar que el 24 de marzo de 2026 dará una noticia importante.
El gesto fue suficiente para que aficionados y medios comenzaran a especular sobre un posible cambio de rumbo hacia la J-League, justo en un momento clave de su carrera y con el Mundial 2026 en el horizonte.
El mensaje de Raúl que encendió rumores
El post de Jiménez fue breve pero contundente. En Instagram escribió: “Konnichiwa... Les tengo una noticia que me emociona mucho”, acompañado de símbolos japoneses.
- La publicación se viralizó en cuestión de horas.
- Aficionados interpretaron el guiño como una pista hacia el futbol japonés.
- La fecha señalada coincide con su concentración con la Selección Mexicana para los amistosos contra Portugal y Bélgica.
En este sentido, el mensaje abrió la puerta a diversas interpretaciones, aunque ninguna confirmada oficialmente.
Contrato y panorama en Europa
El contexto contractual de Jiménez se ha vuelto clave para entender la situación.
- El delantero tiene contrato vigente con el Fulham hasta el verano de 2026.
- Existe la opción de extenderlo por una temporada adicional.
- Reportes recientes señalan que el club inglés estaría analizando la llegada de Ricardo Pepi, lo que podría intensificar la competencia en el club.
De esta manera, aunque el guiño a Japón generó ruido, su vínculo con Fulham y la posibilidad de renovación hacen que un traspaso inmediato luzca poco probable.
Mundial 2026 y futuro inmediato
La Copa del Mundo se plantea como el gran objetivo de Raúl Jiménez y cualquier decisión sobre su futuro estaría marcada por la máxima cita del futbol.
- A sus 34 años, sigue siendo uno de los principales referentes ofensivos del Tri.
- Javier Aguirre lo convocó para los duelos contra Portugal y Bélgica el 28 y 31 de marzo.
- Su experiencia y liderazgo continúan perfilándolo para disputar su cuarto Mundial.
Así, el mensaje del “Lobo Mexicano” sobre Japón fue suficiente para encender rumores y colocar al delantero en el centro del debate. Aunque algunos lo interpretan como un posible fichaje en la J-League, todo apunta a que se trata de no más que un movimiento estratégico, probablemente comercial, más que de un cambio inmediato.