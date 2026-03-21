¿Raúl Jiménez en Japón?: El delantero levanta rumores con enigmático mensaje en redes

El delantero del Fulham publicó en redes sociales un misterioso mensaje con la bandera de Japón que provocó diversas interpretaciones entre la afición. REUTERS/Tony O Brien

La actividad de Raúl Jiménez en redes sociales ha sido tendencia en los últimos días y en esta ocasión volvió a colocar al delantero mexicano en el centro de la conversación internacional.

El atacante del Fulham compartió un mensaje acompañado de la bandera japonesa y la frase “Sabía que algún día compartiríamos el camino”, además de anunciar que el 24 de marzo de 2026 dará una noticia importante.

El delantero del Fulham anuncia una noticia importante para el 24 de marzo de 2026, alimentando rumores sobre su futuro profesional. (Foto: Daniel Jefferson-Imagn Images)

El gesto fue suficiente para que aficionados y medios comenzaran a especular sobre un posible cambio de rumbo hacia la J-League, justo en un momento clave de su carrera y con el Mundial 2026 en el horizonte.

El mensaje de Raúl que encendió rumores

El post de Jiménez fue breve pero contundente. En Instagram escribió: “Konnichiwa... Les tengo una noticia que me emociona mucho”, acompañado de símbolos japoneses.

La publicación se viralizó en cuestión de horas.

Aficionados interpretaron el guiño como una pista hacia el futbol japonés.

La fecha señalada coincide con su concentración con la Selección Mexicana para los amistosos contra Portugal y Bélgica.

La bandera japonesa y el mensaje de Jiménez despertaron especulaciones sobre un posible fichaje en la J-League en medio del contexto de la Copa Mundial 2026. (Instagram/ @raulalonsojimenz9)

En este sentido, el mensaje abrió la puerta a diversas interpretaciones, aunque ninguna confirmada oficialmente.

Contrato y panorama en Europa

El contexto contractual de Jiménez se ha vuelto clave para entender la situación.

El delantero tiene contrato vigente con el Fulham hasta el verano de 2026 .

Existe la opción de extenderlo por una temporada adicional.

Reportes recientes señalan que el club inglés estaría analizando la llegada de Ricardo Pepi, lo que podría intensificar la competencia en el club.

El atacante mexicano mantiene contrato vigente con el Fulham hasta verano de 2026, con opción de extenderlo por una temporada adicional. REUTERS/Phil Noble

De esta manera, aunque el guiño a Japón generó ruido, su vínculo con Fulham y la posibilidad de renovación hacen que un traspaso inmediato luzca poco probable.

Mundial 2026 y futuro inmediato

La Copa del Mundo se plantea como el gran objetivo de Raúl Jiménez y cualquier decisión sobre su futuro estaría marcada por la máxima cita del futbol.

A sus 34 años , sigue siendo uno de los principales referentes ofensivos del Tri .

Javier Aguirre lo convocó para los duelos contra Portugal y Bélgica el 28 y 31 de marzo.

Su experiencia y liderazgo continúan perfilándolo para disputar su cuarto Mundial.

Raúl Jiménez continúa enfocado en la Selección Mexicana, donde espera disputar su cuarto Mundial de futbol en 2026. REUTERS/Fernando Carranza

Así, el mensaje del “Lobo Mexicano” sobre Japón fue suficiente para encender rumores y colocar al delantero en el centro del debate. Aunque algunos lo interpretan como un posible fichaje en la J-League, todo apunta a que se trata de no más que un movimiento estratégico, probablemente comercial, más que de un cambio inmediato.