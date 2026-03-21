Así fue la actuación de Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026

El trabajo de resistencia del corredor bajacaliforniano fue crucial para obtener un resultado positivo. (IG UAE Team Emirates)

La victoria de Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026 tuvo un factor clave: el trabajo del mexicano Isaac del Toro, pieza fundamental en el desarrollo de una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo internacional. Su actuación marcó un hito para el ciclismo latinoamericano, al protagonizar uno de los momentos más decisivos de la carrera.

La relevancia del ‘Torito’ en la carrera radica en su aceleración en la Cipressa, que permitió al equipo UAE Team Emirates lanzar el ataque definitivo. Su aporte fue esencial para condicionar el desenlace de la competencia y evidenciar el peso de un gregario latinoamericano en la élite mundial del ciclismo.

Así se definió la Milán-San Remo 2026

La edición 2026 de la Milán-San Remo destacó por su alta intensidad y por el enfoque táctico de los equipos protagonistas. Con un recorrido de casi 300 kilómetros entre Pavia y San Remo, la dinámica inicial incluyó una fuga temprana, mientras el pelotón, controlado por organizaciones como Alpecin, regulaba esfuerzos de cara al tramo final.

El primer gran cambio ocurrió antes de la Cipressa. Tadej Pogacar, considerado favorito, sufrió una caída a pocos kilómetros del ascenso, rezagándose momentáneamente. El esloveno se reincorporó de inmediato al grupo principal, justo cuando la carrera ingresaba en su fase más exigente.

Aunque el oriundo de Ensenada no logró posicionarse entre los primeros lugares, su desempeñó fue parte fundamental para su equipo.

En ese contexto, Del Toro elevó la velocidad en la aproximación y la subida a la Cipressa, lo que seleccionó el grupo de aspirantes al título. Pogacar atacó a 24 kilómetros de la meta, logrando un primer corte en el que resistieron solo Mathieu van der Poel y Tom Pidcock.

Pogacar mantuvo la ofensiva con hasta seis ataques entre la Cipressa y el Poggio, desgastando el grupo. El quiebre definitivo se produjo en el descenso tras el Poggio: únicamente Pidcock pudo seguir al esloveno. Pogacar selló el triunfo en el esprint final, tras 6:39:49 de esfuerzo, con Pidcock igualando el registro y Wout van Aert ocupando el tercer lugar a cuatro segundos.

Este resultado permitió a Pogacar sumar otro monumento a su palmarés, quedándole solo la Paris-Roubaix para completar los cinco grandes títulos de las clásicas del ciclismo.

Varios ciclistas sufren una aparatosa caída contra un guardarraíl en plena competición, mientras un corredor en amarillo los supera ileso durante una etapa.

El protagonismo de Isaac del Toro en la clásica italiana

La labor de Isaac del Toro fue reconocida por la precisión táctica mostrada en el instante clave. Su aceleración en la Cipressa segmentó al pelotón de favoritos y facilitó el ataque de su líder, Pogacar, en el momento decisivo de la carrera.

El equipo valoró el papel de Del Toro como gregario, remarcando que su trabajo en la fase crucial permitió romper la dinámica del grupo y allanar el terreno para la ofensiva final. Esta actuación refuerza la presencia y el talento de México y América Latina en escenarios de gran exigencia dentro del ciclismo internacional.

El mexicano ha demostrado ser un competidor fuerte en terrenos adversos. (IG @sidisport_official)

Fecha, horario y cómo seguir la carrera en directo

La Milán-San Remo 2026 se disputó el sábado 21 de marzo. Para los seguidores en México, la serie comenzó a las 2:45 (hora del centro de México) y estuvo disponible en directo mediante el canal ESPN y la plataforma Disney+, ambas con acceso bajo suscripción.

Se trata de una de las carreras de un solo día más notables del circuito internacional. La rigurosidad táctica y los márgenes mínimos de error aumentan la tensión y la emoción en cada edición.

La edición 2026 de la Milán-San Remo quedará vinculada a la consagración de un nuevo campeón y al papel protagónico de un gregario mexicano, quien, al intervenir en el instante decisivo, dejó su huella en la historia de la clásica italiana.