Sudáfrica presenta su convocatoria para enfrentar a Panamá en la próxima fecha FIFA

Hugo Bross revela convocatoria con seis jugadores internacionales y destacados elementos locales, resaltando los regresos de Themba Zwane y la inclusión de jóvenes como Lyle Foster para fortalecer el equipo. (X/ @BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica sorprendió a sus aficionados al confirmar su lista de 23 jugadores para los amistosos contra Panamá, que se disputarán el 27 y 31 de marzo en Durban y Ciudad del Cabo.

Estos encuentros forman parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, donde los Bafana Bafana abrirán el torneo enfrentando a México en el mítico Estadio Azteca.

Los Bafana Bafana afrontarán los duelos ante Panamá para medir su rendimiento frente a un rival de la misma confederación que México en el Mundial 2026. (X/ @BafanaBafana)

El técnico Hugo Broos apostó por un grupo que combina experiencia y juventud, con futbolistas de la liga local y seis elementos que militan en el extranjero. La convocatoria refleja la intención de consolidar un plantel competitivo y adaptable, capaz de enfrentar estilos distintos en la máxima cita.

Regresos y ausencias

La lista incluye regresos importantes y algunas ausencias que llaman la atención.

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) vuelve como referente ofensivo.

Sipho Mbule (Orlando Pirates) y Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest) aportan equilibrio en mediocampo y defensa.

Quedaron fuera Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns) y el portero Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Una de las ausencias más visibles en la convocatoria fue la de Iqraam Rayners. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

El regreso de Zwane fortalece la ofensiva, mientras las ausencias muestran que Broos busca un plantel dinámico y con variantes. En este sentido, la convocatoria dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado.

Detalles de los partidos amistosos ante Panamá

Los amistosos ante Panamá representan un hecho inédito, ya que Sudáfrica se presentará con un par de jóvenes estrellas como Lyle Foster (Burnley, Inglaterra) y Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United, MLS) que militan en clubes internacionales.

Primer partido: 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, Durban.

Segundo partido: 31 de marzo en el DHL Stadium, Ciudad del Cabo.

El objetivo principal de la gira es medir el rendimiento del equipo en condiciones similares a las que enfrentará en el Mundial 2026, con un rival perteneciente a la misma confederación que México.

Los partidos amistosos entre Sudáfrica y Panamá se jugarán el 27 y 31 de marzo en Durban y Ciudad del Cabo, respectivamente. REUTERS/Rogan Ward

En este sentido, el mensaje de Broos es claro: combinar frescura con experiencia. El objetivo es que Sudáfrica llegue a la justa con un grupo capaz de adaptarse a distintos estilos de juego.

Lista completa de convocados

Los amistosos contra Panamá serán vitales para medir el nivel del equipo antes de junio. La convocatoria oficial quedó conformada de la siguiente manera:

Porteros:

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC)

Ricardo Goss (Siwelele FC)

Renaldo Leaner (Sekhukhune FC)

Defensores:

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC)

Thabang Matuludi (Polokwane City FC)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC)

Khululani Ndaman (Mamelodi Sundowns FC)

Ime Okon (Hannover 96, Alemania)

Samukele Kabini (Molde FK, Noruega)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC, USA)

Lyle Foster y Bongokuhle Hlongwane lideran la nómina de jóvenes internacionales que refuerzan la proyección internacional de la Selección Sudafricana. Arubi REUTERS/Rogan Ward

Mediocampistas:

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC)

Sphephelo Sithole (CD Tondela, Portugal)

Delanteros:

Oswin Appollis (Orlando Pirates FC)

Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC)

Lyle Foster (Burnley FC, Inglaterra)

Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United, USA)

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC)

Thapelo Maseko (AEL Limassol, Chipre)

De esta manera, los Bafana Bafana apostarán por un plantel versátil y con proyección internacional. Los duelos ante Panamá no sólo servirán de fogueo, sino de ensayo clave para medir su capacidad de adaptación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.