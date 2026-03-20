Pumas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Capitalino del Torneo Clausura 2026

Conoce todos los detalles del partido más atractivo de la jornada. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Clásico Capitalino regresa este sábado 21 de marzo con una nueva edición que promete intensidad en la Jornada 12 del Clausura 2026. Pumas UNAM y el América se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del torneo.

El encuentro está programado para iniciar a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime en YouTube, además de coberturas en tiempo real en distintas plataformas digitales.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación a la Liguilla. Los universitarios atraviesan un momento ligeramente más favorable, ubicándose en la quinta posición de la tabla con 20 unidades, lo que los coloca dentro de los puestos directos a la fase final.

En su compromiso más reciente, Pumas protagonizó un partido exigente ante Cruz Azul, en el que logró rescatar un empate 2-2 tras venir de atrás, mostrando capacidad de reacción en momentos complicados. Ese resultado dejó sensaciones positivas en el equipo, que buscará trasladar ese impulso al clásico.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Pumas UNAM players celebrate after Cruz Azul's Willer Ditta scores an own goal and Pumas UNAM's second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, América se encuentra en el séptimo lugar con 17 puntos, en una situación que también lo mantiene dentro de la pelea por la clasificación, aunque con menor margen de error. El conjunto azulcrema ha enfrentado una carga importante de partidos al combinar su actividad en la liga con la Concachampions.

Jugadores de América celebran un gol este miércoles, durante un partido de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf ENTRE América y Philadelphia en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

En el torneo internacional, las Águilas lograron avanzar a la siguiente ronda luego de empatar ante Philadelphia Union, resultado que les permitió mantenerse con vida en la competencia. Sin embargo, el desgaste físico podría jugar un papel importante en este duelo ante Pumas.

El Clásico Capitalino siempre representa algo más que tres puntos. Se trata de un enfrentamiento cargado de historia, rivalidad y orgullo, en el que ambos equipos buscarán imponer condiciones desde el inicio.

Con dos planteles competitivos y en momentos distintos, el choque en el Estadio Olímpico Universitario promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con una afición que se hará sentir en las gradas desde el silbatazo inicial.