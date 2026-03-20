Cuauhtémoc Blanco regresa al Estadio Azteca para unirse a las Leyendas de México y enfrentar a Brasil

El histórico exjugador lidera un cartel lleno de estrellas para el duelo especial. (Ilustración: Jovani Pérez)

El recuerdo del 4 de agosto de 1999 permanece intacto en la memoria del futbol mexicano, especialmente por la actuación de Cuauhtémoc Blanco, quien fue determinante en la victoria de la Selección Mexicana sobre Brasil en la final de la Copa Confederaciones 1999. Aquella noche, el Estadio Azteca lució abarrotado y fue testigo de uno de los momentos más icónicos del balompié nacional.

A más de dos décadas de ese episodio, el exdelantero volverá al escenario donde escribió parte de su legado. Blanco ha sido confirmado para disputar el partido de leyendas entre México y Brasil, programado para el próximo 19 de abril, un encuentro que busca revivir la emoción de aquellas grandes batallas futbolísticas.

El evento reunirá a grandes figuras del fútbol internacional en un solo escenario.

El exjugador, identificado como una de las máximas figuras del Club América y del Tricolor, compartió su entusiasmo por regresar al recinto capitalino y reencontrarse con la afición.

“México contra Brasil siempre fue un partido especial, volver a vivir esto frente a la afición me emociona muchísimo”, confesó el exatacante, quien será uno de los protagonistas de este evento conmemorativo.

Con su inclusión, Blanco se convierte en el décimo futbolista confirmado para el equipo mexicano, un detalle simbólico que coincide con el número que portó durante su trayectoria profesional y con el que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol nacional.

Foto: Cuartoscuro

El evento ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes han respondido con rapidez a la venta de boletos. Las entradas, con precios que inician desde los 600 pesos, se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial, donde ya se reporta alta demanda en distintas secciones del estadio.

El partido reunirá a figuras destacadas de ambas selecciones, consolidando un cartel atractivo para los seguidores del fútbol. Por parte de México, también han sido anunciados nombres como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Francisco Palencia y Jesús Corona, quienes aportarán experiencia y recuerdos a este encuentro especial.

(Jovani Pérez / Infobae México)

En el caso de Brasil, el espectáculo estará garantizado con la presencia de figuras de talla mundial como Ronaldinho, Kaká y Marcelo, quienes también dejaron una marca importante en la historia del fútbol internacional.

Con estas incorporaciones, el número de jugadores confirmados asciende a 18, lo que anticipa un duelo lleno de talento, nostalgia y momentos memorables. El enfrentamiento no solo servirá como un espectáculo deportivo, sino también como una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan a las figuras que marcaron época.

El regreso de Blanco al Estadio Azteca representa un guiño al pasado glorioso del fútbol mexicano, en una noche que promete emociones y recuerdos imborrables para los asistentes.