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Ring Royale: así reaccionó Poncho de Nigris luego que Faitelson condicionó la pelea contra Cuauhtémoc Blanco

El creador de contenido ya tiene conocimiento de las exigencias del periodista de TUDN para subirse al ring y enfrenarse al “Cuauh”

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Poncho de Nigris reaccionó al
Poncho de Nigris reaccionó al posible enfrentamiento de Faitelson con Cuauhtémoc Blanco en el Ring Royale (Foto: Gettyimages/ IG @davidfaitelson_espn)

Las peleas de influencers y famosos han cautivado a todo tipo de público, tras la reciente edición del evento Ring Royale 2026, en redes sociales surgió la idea de que David Faitelson se enfrente a Cuauhtémoc Blanco; así como Carlos Trejo y Alfredo Adame terminaron con una de las rivalidades más emblemáticas de la cultura popular mexicana, los internautas se entusiasmaron con la posibilidad de que el periodista deportivo se enfrente al ex futbolista.

Y es que, luego de que Faitelson pensó en la oferta que le propuso Poncho de Nigris de subirse al cuadrilátero, y abrió la posibilidad de aceptar la invitación para el Ring Royale, el público motivó al comentarista de TUDN de hacerlo realidad.

Pero, una de las reacciones que rápidamente generaron expectativa por la posible pelea fue la respuesta de Poncho de Nigris, el creador de contenido mostró un verdadero interés en cumplir con la condición de Faitelson para enfundarse en sus guantes.

El evento Ring Royale reunió
El evento Ring Royale reunió a creadores de contenido y celebridades del entretenimiento en una velada de boxeo que fue tendencia en redes sociales. (Instagram/@ponchodenigris)

Así reaccionó Poncho de Nigris a las condiciones de Faitelson para pelear en el Ring Royale

Luego de que la condición de Faitelson se viralizó, el ex participante de la Casa de Los Famosos se animó a reaccionar a la condición que puso el comentarista deportivo. Y es que, la respuesta de David generó que una ola de influencers deportivos lo animaran a aceptar.

Ante ello, Poncho de Nigris aseguró que sí se realizará la pelea y hará todo lo posible por cumplir las peticiones de David, esta fue su respuesta en redes sociales:

"La vamos a cerrar“, aseguró.

En una reciente publicación en
En una reciente publicación en redes sociales, David Faitelson respondió al desafío de boxeo de Poncho De Nigris, aceptando la propuesta siempre y cuando se realice una donación millonaria a Teletón México. (X/ @_PonchoDeNigris)

La condición que puso David Faitelson para pelear en el Ring Royale

Faitelson condicionó su presencia en el cuadrilátero del Ring Royale frente a Cuauhtémoc Blanco para la edición 2027 a una exigencia inédita: la donación de 10 millones de pesos a la fundación Teletón México por parte del organizador del evento, Poncho de Nigris.

Fue por medio de redes sociales que el comunicador aceptó la posibilidad de enfrentarse al Cuauh en una pelea de boxeo amateur.

“Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor.Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby…Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo", sentenció.

El periodista habría puesto sus
El periodista habría puesto sus condiciones para poder acceder al evento. (TW David Faitelson)

La relación entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco está marcada por un episodio que —más de dos décadas después— aún perdura en la memoria colectiva. La noche del 8 de marzo de 2003, tras un partido entre América y Veracruz disputado en el Estadio Luis “Pirata” Fuente; el ex delantero visiblemente alterado y frustrado por el resultado, se dirigió hacia Faitelson, entonces reportero de TV Azteca, y le propinó un puñetazo sin previo aviso.

Este incidente que fue registrado por cámaras de televisión y difundido ampliamente transformó su vínculo en uno de los antagonismos emblemáticos del deporte nacional, hasta el punto de redefinir las fronteras públicas entre periodistas y protagonistas del fútbol mexicano. Pese a las disculpas posteriores de Cuauhtémoc Blanco, aquel golpe instauró una tensión mediática que se mantiene vigente.

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