¿Realmente América disputó su último juego en el Estadio Ciudad de los Deportes? Esto se sabe hasta ahora

En una hipotética liguilla, las Águilas regresarían al recinto de la Colonia Nochebuena, así como una posible final en CONCACAF Champions Cup. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Este miércoles 18 de marzo, el América disputó lo que podría ser su último partido en el Estadio Ciudad de los Deportes. El conjunto de Coapa enfrentó al Philadelphia Union en la CONCACAF Champions Cup, cerrando un capítulo incierto en este histórico recinto de la Colonia Nochebuena.

Tras este encuentro, las Águilas regresarán al Estadio Banorte, recientemente renovado, el 11 de abril para medirse al Cruz Azul en la Liga Mx, juego que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula en un encuentro de las Águilas.

América podría regresar al Ciudad de los Deportes

Si América avanza a semifinales, podría regresar al recinto de la Colonia Noche Buena. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque el América se mudará al Estadio Banorte, antes conocido como Azteca, podría regresar al recinto de la Colonia Nochebuena si avanza a las instancias finales tanto de la Liga Mx y la CONCACAF ante la necesidad de entregar el recinto a FIFA previo al comienzo del Mundial 2026.

La regla obliga a entregar el estadio aproximadamente en la segunda fecha de mayo, un mes antes de la Copa del Mundo. De llegar a las instancias definitivas, las Águilas volverían al Ciudad de los Deportes para disputar semifinales y la gran final de la Liga MX, así como la final de la CONCACAF Champions Cup.

Así, el América podría poner fin a esta etapa transitoria pero se encuentran ilusionados con volver a su verdadera casa.

Qué pasará con América Femenil

Por lo pronto, sus juegos se mantienen en el Ciudad de los Deportes. (Instagram / @diosasolimpicas)

No hay información oficial sobre el futuro del América Femenil y si sus partidos se trasladarán también al Estadio Banorte.

Sin embargo, las especulaciones indican que, para preservar el césped del recinto previo a la Copa del Mundo, el equipo femenil mantendría sus encuentros en el Estadio Ciudad de los Deportes hasta terminar el torneo.

Habrá que estar pendientes de la información oficial al respecto pero hasta ahora sus juegos permanecen en el recinto de la Colonia Noche Buena.

Cuándo se mudó América el Ciudad de los Deportes

América tuvo que abandonar en 2024 el Estadio Azteca por las remodelaciones al recinto. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El América se mudó al Estadio Ciudad de los Deportes para el Apertura 2024, ante las obras de remodelación del Estadio Azteca por el Mundial 2026, por lo cual estuvieron casi dos años fuera de su casa tradicional.

Las noches mágicas en este recinto serán recordadas por todo el aficionado azulcrema y si bien es cierto que en un comienzo no se sentían arropados como en el Coloso de Santa Úrsula, con el tiempo la afición fue adaptándose y ahí fue donde se hizo famosa la canción de “Mi Mayor Anhelo”, convirtiéndose en un himno de los fanáticos.

A nivel deportivo, se vivieron momentos importantes como la temporada donde se obtuvo el tricampeonato, aunque la final tuvo que disputarse en el Estadio Cuauhtémoc debido a problemas de contrato y un conflicto de seguridad con un recinto aledaño, la Plaza de Toros.

Sin embargo, también este escenario fue testigo de noches dolorosas como la final perdida ante Toluca en el Clausura 2025, así como la eliminación del Apertura 2025 ante los Rayados de Monterrey.