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Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”

El “Patón” además aprovechó la previa del encuentro frente a Cincinnati para hablar de su futuro y enviar un mensaje a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruíz tras sus lesiones

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El arquero argentino motivó a
El arquero argentino motivó a Tigres y a la afición recordando la remontada histórica frente a Xolos, resaltando la fe en revertir el 0-3 ante FC Cincinnati en el Volcán. REUTERS/Daniel Becerril

La previa del duelo entre Tigres y FC Cincinnati en los Octavos de Final de la Concachampions estuvo marcada por un mensaje que se convirtió en lema para los aficionados incomparables: “elijo creer”.

Nahuel Guzmán, guardameta y referente histórico del club, asumió el rol de líder emocional y dejó claro durante la rueda de prensa que el equipo tiene la capacidad de revertir el 3-0 adverso esta noche.

Nahuel Guzmán refuerza el lema
Nahuel Guzmán refuerza el lema 'elijo creer' ante la afición incomparable de Tigres en la previa del duelo por Concachampions. (Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

En este sentido, el arquero argentino no sólo habló de futbol, sino también de convicción, de memoria colectiva y de la importancia de vivir cada partido como si fuera el último. Su discurso mezcló confianza y un sentido de trascendencia que conectó con la afición y con sus compañeros.

Guzmán y la certeza de la remontada

Durante el espacio, Nahuel recordó la remontada contra Xolos en 2025, cuando Tigres logró revertir un 3-0 en apenas 40 minutos en el Volcán Universitario.

Para él, ese antecedente es prueba de que el equipo puede repetir la hazaña: “¿A qué nos aferramos? A que es una situación que hemos superado… vuelvo a agarrarme del vaso medio lleno y elijo creer”, afirmó con convicción.

El portero argentino rememoró la
El portero argentino rememoró la histórica remontada de Tigres ante Xolos en 2025 como inspiración para revertir el 3-0 contra FC Cincinnati. REUTERS/Daniel Becerril

La confianza del vestidor se sostiene en la jerarquía del plantel y en el apoyo de la afición, que promete llenar el recinto. Tigres necesita ganar por cuatro goles para avanzar directo, o por tres para forzar tiempos extra.

El posible último baile del “Patón”

El arquero también habló de su futuro y de la posibilidad de que este sea su último torneo continental con Tigres.

  • “He empezado a vivir cada partido y cada torneo como si fueran los últimos… ¿Eso significa que el partido de mañana sea el último? No lo sé. Es futbol”, confesó.
  • Reconoció que el futbol puede dar golpes inesperados y que ahora se exige disfrutar cada momento como si fuera definitivo.
  • Su contrato termina en verano, con opción a un año más, lo que añade incertidumbre a su continuidad.
El contrato de Nahuel Guzmán
El contrato de Nahuel Guzmán finalizará en verano con opción a un año más, lo que incrementa la expectativa sobre su continuidad en el club. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la remontada contra Cincinnati no sólo es un reto deportivo, también puede ser un capítulo simbólico en la carrera de Guzmán, cargado de nostalgia y significado.

Solidaridad y liderazgo dentro del futbol

Más allá de Tigres, Guzmán aprovechó la oportunidad para mostrar empatía hacia colegas que atraviesan momentos difíciles.

Envió un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, lesionados en plena etapa clave de sus carreras: “Tan cerca de una situación tan esperada para ellos, probablemente esto sea un golpe bastante duro… aprovecho para mandarles un abrazo muy grande y una pronta recuperación”.

El arquero de Tigres envió
El arquero de Tigres envió un mensaje solidario a Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón, mostrando empatía ante sus lesiones sufridas a poco tiempo del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Por otro lado, el “Patón” respaldó a Rodrigo “Búfalo” Aguirre, bromeando que “se está guardando los goles para la Conca”, y destacó que el aporte de sus compañeros va más allá de las estadísticas y que el equipo genera muchas ocasiones de gol.

De esta manera, Guzmán reafirmó su papel como líder solidario, capaz de motivar a su equipo y al mismo tiempo tender la mano a colegas, recordando que el futbol es tan impredecible como humano.

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