Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”

La previa del duelo entre Tigres y FC Cincinnati en los Octavos de Final de la Concachampions estuvo marcada por un mensaje que se convirtió en lema para los aficionados incomparables: “elijo creer”.
Nahuel Guzmán, guardameta y referente histórico del club, asumió el rol de líder emocional y dejó claro durante la rueda de prensa que el equipo tiene la capacidad de revertir el 3-0 adverso esta noche.
En este sentido, el arquero argentino no sólo habló de futbol, sino también de convicción, de memoria colectiva y de la importancia de vivir cada partido como si fuera el último. Su discurso mezcló confianza y un sentido de trascendencia que conectó con la afición y con sus compañeros.
Guzmán y la certeza de la remontada
Durante el espacio, Nahuel recordó la remontada contra Xolos en 2025, cuando Tigres logró revertir un 3-0 en apenas 40 minutos en el Volcán Universitario.
Para él, ese antecedente es prueba de que el equipo puede repetir la hazaña: “¿A qué nos aferramos? A que es una situación que hemos superado… vuelvo a agarrarme del vaso medio lleno y elijo creer”, afirmó con convicción.
La confianza del vestidor se sostiene en la jerarquía del plantel y en el apoyo de la afición, que promete llenar el recinto. Tigres necesita ganar por cuatro goles para avanzar directo, o por tres para forzar tiempos extra.
El posible último baile del “Patón”
El arquero también habló de su futuro y de la posibilidad de que este sea su último torneo continental con Tigres.
- “He empezado a vivir cada partido y cada torneo como si fueran los últimos… ¿Eso significa que el partido de mañana sea el último? No lo sé. Es futbol”, confesó.
- Reconoció que el futbol puede dar golpes inesperados y que ahora se exige disfrutar cada momento como si fuera definitivo.
- Su contrato termina en verano, con opción a un año más, lo que añade incertidumbre a su continuidad.
Así, la remontada contra Cincinnati no sólo es un reto deportivo, también puede ser un capítulo simbólico en la carrera de Guzmán, cargado de nostalgia y significado.
Solidaridad y liderazgo dentro del futbol
Más allá de Tigres, Guzmán aprovechó la oportunidad para mostrar empatía hacia colegas que atraviesan momentos difíciles.
Envió un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, lesionados en plena etapa clave de sus carreras: “Tan cerca de una situación tan esperada para ellos, probablemente esto sea un golpe bastante duro… aprovecho para mandarles un abrazo muy grande y una pronta recuperación”.
Por otro lado, el “Patón” respaldó a Rodrigo “Búfalo” Aguirre, bromeando que “se está guardando los goles para la Conca”, y destacó que el aporte de sus compañeros va más allá de las estadísticas y que el equipo genera muchas ocasiones de gol.
De esta manera, Guzmán reafirmó su papel como líder solidario, capaz de motivar a su equipo y al mismo tiempo tender la mano a colegas, recordando que el futbol es tan impredecible como humano.