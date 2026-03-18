Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”

El arquero argentino motivó a Tigres y a la afición recordando la remontada histórica frente a Xolos, resaltando la fe en revertir el 0-3 ante FC Cincinnati en el Volcán. REUTERS/Daniel Becerril

La previa del duelo entre Tigres y FC Cincinnati en los Octavos de Final de la Concachampions estuvo marcada por un mensaje que se convirtió en lema para los aficionados incomparables: “elijo creer”.

Nahuel Guzmán, guardameta y referente histórico del club, asumió el rol de líder emocional y dejó claro durante la rueda de prensa que el equipo tiene la capacidad de revertir el 3-0 adverso esta noche.

Nahuel Guzmán refuerza el lema 'elijo creer' ante la afición incomparable de Tigres en la previa del duelo por Concachampions. (Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

En este sentido, el arquero argentino no sólo habló de futbol, sino también de convicción, de memoria colectiva y de la importancia de vivir cada partido como si fuera el último. Su discurso mezcló confianza y un sentido de trascendencia que conectó con la afición y con sus compañeros.

Guzmán y la certeza de la remontada

Durante el espacio, Nahuel recordó la remontada contra Xolos en 2025, cuando Tigres logró revertir un 3-0 en apenas 40 minutos en el Volcán Universitario.

Para él, ese antecedente es prueba de que el equipo puede repetir la hazaña: “¿A qué nos aferramos? A que es una situación que hemos superado… vuelvo a agarrarme del vaso medio lleno y elijo creer”, afirmó con convicción.

El portero argentino rememoró la histórica remontada de Tigres ante Xolos en 2025 como inspiración para revertir el 3-0 contra FC Cincinnati. REUTERS/Daniel Becerril

La confianza del vestidor se sostiene en la jerarquía del plantel y en el apoyo de la afición, que promete llenar el recinto. Tigres necesita ganar por cuatro goles para avanzar directo, o por tres para forzar tiempos extra.

El posible último baile del “Patón”

El arquero también habló de su futuro y de la posibilidad de que este sea su último torneo continental con Tigres.

“He empezado a vivir cada partido y cada torneo como si fueran los últimos… ¿Eso significa que el partido de mañana sea el último? No lo sé. Es futbol”, confesó.

Reconoció que el futbol puede dar golpes inesperados y que ahora se exige disfrutar cada momento como si fuera definitivo.

Su contrato termina en verano, con opción a un año más, lo que añade incertidumbre a su continuidad.

El contrato de Nahuel Guzmán finalizará en verano con opción a un año más, lo que incrementa la expectativa sobre su continuidad en el club. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la remontada contra Cincinnati no sólo es un reto deportivo, también puede ser un capítulo simbólico en la carrera de Guzmán, cargado de nostalgia y significado.

Solidaridad y liderazgo dentro del futbol

Más allá de Tigres, Guzmán aprovechó la oportunidad para mostrar empatía hacia colegas que atraviesan momentos difíciles.

Envió un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, lesionados en plena etapa clave de sus carreras: “Tan cerca de una situación tan esperada para ellos, probablemente esto sea un golpe bastante duro… aprovecho para mandarles un abrazo muy grande y una pronta recuperación”.

El arquero de Tigres envió un mensaje solidario a Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón, mostrando empatía ante sus lesiones sufridas a poco tiempo del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

Por otro lado, el “Patón” respaldó a Rodrigo “Búfalo” Aguirre, bromeando que “se está guardando los goles para la Conca”, y destacó que el aporte de sus compañeros va más allá de las estadísticas y que el equipo genera muchas ocasiones de gol.

De esta manera, Guzmán reafirmó su papel como líder solidario, capaz de motivar a su equipo y al mismo tiempo tender la mano a colegas, recordando que el futbol es tan impredecible como humano.