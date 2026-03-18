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Martinoli rompe el silencio sobre Faitelson y calienta la pelea por el Mundial 2026: “Nosotros estamos tranquilos, y nos encanta competir”

El narrador de TV Azteca habló sin filtros sobre la llegada de su exjefe a la competencia directa

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Foto: @fichajesalotico / IG -
Foto: @fichajesalotico / IG - @cmartinolimx / IG

A poco más de un año del arranque del Copa Mundial de la FIFA 2026, las principales cadenas televisivas en México afinan sus estrategias para conquistar a la audiencia durante el evento más importante del futbol. Con partidos programados en territorio nacional, así como en Estados Unidos y Canadá, la cobertura mediática se perfila como una de las más competidas en la historia reciente.

En este contexto, el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, abordó el escenario que se avecina frente a su principal competidor, TUDN, que recientemente reforzó su equipo con la incorporación de David Faitelson. La llegada del polémico analista ha generado conversación en el medio, al tratarse de una figura con amplio reconocimiento y experiencia en la industria.

El integrante de Azteca Deportes
El integrante de Azteca Deportes se ha mantenido al margen de los comentarios del comentarista de TUDN. (Jovani Pérez / Infobae México)

Lejos de mostrar inquietud, Martinoli aseguró que este tipo de rivalidades forman parte de su trayectoria profesional. El cronista consideró que medirse ante antiguos colegas no representa una presión adicional, sino un desafío habitual dentro del entorno televisivo.

“Hoy su gran arma es David, tener a David Faitelson siempre fue importante, es un hombre al que queremos mucho y fue mi jefe 10 años”, comentó el narrador para el canal de Ernesto Buitrón.
Martinoli junto a Faitelson cuando
Martinoli junto a Faitelson cuando había firmado con Televisa. (Instagram @cmartinolimx)

El conductor también reconoció el perfil mediático de su excompañero, destacando su inclinación por generar debate entre la audiencia. Sin embargo, dejó claro que su enfoque se mantiene en fortalecer el estilo que ha caracterizado a su equipo durante años.

“Nosotros estamos tranquilos, nos divertimos, confiamos en lo que hacemos y nos gusta competir, nos encanta ganar”, afirmó.

Con una carrera consolidada y casi tres décadas dentro de la televisora del Ajusco, Martinoli se prepara para lo que será su octava cobertura mundialista. En ese sentido, señaló que su prioridad no radica en observar los movimientos de otras empresas, sino en mantener la esencia que lo ha posicionado entre los favoritos del público.

Raúl Orvañanos enalteció las transmisiones
Raúl Orvañanos enalteció las transmisiones de Martinoli y Luis García en YouTube (X/ @FarsantesG)

Parte fundamental de ese éxito ha sido la conexión lograda con sus compañeros de transmisión, Luis García y Jorge Campos, con quienes ha construido una dinámica sólida frente a las cámaras. La continuidad de este equipo ha sido clave para consolidar un estilo propio que combina análisis, humor y cercanía con la audiencia.

“Todo el equipo se mimetizó con el estilo que tenemos, cada quien sabe su rol y nadie busca un protagonismo adicional”, sentenció, al referirse a la forma en que han logrado mantener una identidad definida en sus emisiones.

Finalmente, el narrador subrayó que, más allá de las inversiones o contrataciones de figuras mediáticas, será el público quien determine qué propuesta logra imponerse en términos de audiencia. Así, la disputa por el rating en el Mundial 2026 no solo se jugará en la pantalla, sino también en la preferencia de millones de espectadores.

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