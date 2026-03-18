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Faitelson se lanza contra las peleas del Ring Royale 2026 pese al éxito: “Es peligroso”

El periodista deportivo cuestionó la calidad de la boxeo que se observa en el ring y evidenció su preocupación por la integridad de los participantes

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Faitelson se lanza contra las
Faitelson se lanza contra las peleas del Ring Royale 2026 pese al éxito: “Es peligroso” (Miriam Estrella/ Infobae)

La noche del domingo 15 de marzo, la Arena Monterrey fue el escenario donde se llevó a cabo el Ring Royale 2026, evento de boxeo donde influencers y famosos se subieron al cuadrilátero y protagonizan grandes peleas. Este tipo de shows mediáticos no solo ha atraído la atención del público, sino que también ha generado controversia entre expertos y periodistas deportivos.

Recientemente, David Faitelson, comentarista de TUDN, compartió su postura al respecto y se lanzó contra la organización por la “gravedad” de estas peleas, pues son personas inexpertas en el deporte, por lo que el analista consideró que podría traer consecuencias.

El periodista reconoció el atractivo de este tipo de eventos y su éxito entre el público, pero insistió en que la integridad física de los participantes debe ser la prioridad.

¿Qué dijo David Faitelson del Ring Royale 2026?

El combate entre Alfredo Adame
El combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, dos figuras centrales del espectáculo mexicano, concluyó el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey con la victoria de Adame por nocaut (Captura de pantalla)

Fue por medio de redes sociales que Faitelson compartió su opinión al respecto del Ring Royale 2026, la preocupación del comentarista se centró en que muchos de los involucrados no cuentan con la preparación física necesaria para enfrentar un combate, lo que incrementa la posibilidad de accidentes.

El periodista enfatizó que, si llegara a ocurrir un incidente grave, “se acabó” la tendencia de este tipo de espectáculos. En años recientes, la popularidad de los combates entre influencers y artistas ha ido en aumento, con eventos como “Supernova” y ahora “Ring Royal” logrando una amplia audiencia y repercusión en redes sociales.

Sin embargo, la advertencia de Faitelson reabre el debate sobre la regulación y los límites de estas actividades, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los participantes.

Faitelson se lanzó contra el
Faitelson se lanzó contra el Ring Royale 2026 (X/ @DavidFaitelson_)

“No tengo nada contra esos eventos que combinan box con artistas o streamers. Veo que “Ring Royal” fue éxito como lo fue “Supernova” el año pasado. Es un entretenimiento. El problema tiene que ver con salud. Suben artistas que no están en un estado físico óptimo. Es peligroso. El día en que ocurra un lamentable accidente, se acabó“, compartió.

Así fue la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo en el Ring Royale

El combate entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, dos figuras centrales del espectáculo mexicano, concluyó el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey con la victoria de Adame por nocaut, tras más de veinte años de rivalidad pública. El enfrentamiento, esperado durante décadas por la audiencia y postergado en varias ocasiones, marcó el punto final —al menos temporal— de uno de los conflictos más notorios de la farándula nacional.

Durante el primer asalto del esperado duelo de Ring Royale 2026, Carlos Trejo logró derribar a Adame apenas transcurrido el primer minuto, lo que provocó la euforia del público. Sin embargo, la dinámica cambió en los minutos siguientes, cuando Adame recuperó la iniciativa y conectó una serie de derechazos que alteraron el ritmo del combate. El desenlace llegó al minuto 2 con 52 segundos, cuando Trejo no consiguió reincorporarse tras caer a la lona, lo que permitió a Adame adjudicarse la victoria por nocaut.

Este enfrentamiento puso fin, aunque de forma simbólica, a una disputa iniciada a principios de los años 2000.

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