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Bofo Bautista pierde el control en juego de leyendas y persigue al Jagger Martínez para agredirlo

El exdelantero protagonizó un momento tenso que sorprendió a todos en el partido entre Monarcas y América

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El duelo entre leyendas terminó
El duelo entre leyendas terminó con tensión tras la reacción del exfutbolista mexicano.

Un partido de exhibición entre exfutbolistas mexicanos terminó envuelto en polémica luego de un altercado protagonizado por Adolfo Bautista durante el duelo de leyendas entre Monarcas Morelia y el América, celebrado en territorio estadounidense.

El encuentro, disputado en el Santa Ana Stadium, en Santa Ana, tenía como objetivo reunir a figuras históricas del futbol mexicano para revivir viejas rivalidades en un ambiente festivo. Sin embargo, la tensión se desbordó en pleno terreno de juego cuando el exjugador conocido como “Bofo” reaccionó de forma violenta ante una jugada.

Lo que era un evento
Lo que era un evento amistoso se transformó en un momento incómodo para jugadores y aficionados.

De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, Bautista persiguió por varios metros a Israel Martínez, a quien intentó agredir mientras lanzaba insultos y amenazas. La escena sorprendió tanto a los asistentes como a los propios participantes, quienes no esperaban un episodio de esta naturaleza en un partido amistoso.

La situación obligó a la intervención inmediata de otros exjugadores presentes en el compromiso. Entre ellos destacó Cuauhtémoc Blanco, quien junto a varios compañeros trató de contener a Bautista para evitar que el conflicto escalara. Pese a los intentos por calmarlo, el exfutbolista de Chivas se mostró visiblemente alterado durante varios segundos.

Ninguno de los involucrados ha
Ninguno de los involucrados ha dado su versión tras el polémico episodio en Estados Unidos.

Por su parte, Martínez optó por mantener la compostura en todo momento. Lejos de responder a las provocaciones, decidió retirarse del campo entre aplausos del público, que reconoció su actitud ante la tensión vivida. Su salida marcó el momento más tenso del encuentro, que pasó de ser una celebración a un episodio incómodo para los organizadores.

El partido también contó con la presencia de otras figuras reconocidas del futbol mexicano como Moisés Muñoz, Adrián Morales, Isaac Terrazas y Juan Carlos Mosqueda, quienes formaron parte del espectáculo deportivo que reunió a distintas generaciones.

El exdelantero protagonizó un momento tenso que sorprendió a todos en el partido entre Monarcas y América

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Tanto Bautista como Martínez han mantenido silencio en sus redes sociales, lo que ha incrementado la expectativa entre aficionados que esperan una postura tras lo ocurrido.

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