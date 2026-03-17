Selección de Irán negocia con FIFA para jugar en México el Mundial 2026

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Draw Assistant Shaquille O'Neal draws out Iran during the FIFA World Cup 2026 Draw Pool via REUTERS/Jia Haocheng/File Photo

A 87 días de que empiece la Copa Mundial 2026, los tres países anfitriones México, Estados Unidos y Canadá afinan los últimos detalles para ser protagonistas del torneo de la FIFA. Sin embargo, los conflictos bélicos han generado incertidumbre en cuanto a la planeación y logística de algunos partidos.

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, informó que ya inició negociaciones con la FIFA para cambiar la sede de los partidos de su selección debido a las tensiones con Estados Unidos, país donde se tienen programados sus juegos de fase de grupos.

“Mehdi Taj, Presidente de la Federación Iraní de Fútbol: Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México”.

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