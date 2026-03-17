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Cruz Azul vs Monterrey: cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions

La Máquina cerrará con ventaja la vuelta luego de haberse impuesto en el BBVA

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Cruz Azul cerrará la vuelta
Cruz Azul cerrará la vuelta de los Octavos de Final con una ventaja de 3 goles por 2 (X@CruzAzul)

Cruz Azul recibirá a Monterrey esta semana en lo que será la vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La Máquina de Nicolás Larcamón logró imponerse 3 goles por 2 en la ida de la eliminatoria el pasado 10 de marzo en el Estadio BBVA gracias a las anotaciones de Erik Lira, Gonzalo Piovi (por la vía del penal) y Nicolás Ibáñez, mientras que por parte de los Rayados, Roberto de la Rosa descontó dos veces.

La eliminatoria se mantiene abierta: el cuadro celeste parte con una ligera ventaja pero los regios tienen la posibilidad de revertir el marcador global en territorio poblano. El vencedor de este cruce asegurará su lugar en los cuartos de final del torneo internacional y dará un paso más en su objetivo.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez in action REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Monterrey en la Concachampions?

El partido de vuelta entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey por los Octavos de Final de la Concachampions se llevará a cabo el martes 17 de marzo a las 21:00 (hora del centro de México). La transmisión en México estará disponible únicamente a través de Fox One, señal de cable que posee los derechos exclusivos del torneo de la Concacaf.

  • Día: martes 17 de marzo de 2026
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.
  • Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan Monterrey y Cruz Azul al partido de vuelta de los octavos de final?

La Máquina se mantiene al frente del Clausura 2026 tras un empate lleno de tensión frente a Pumas de la UNAM. El conjunto cementero sumó un punto en la cancha de Ciudad Universitaria, donde el marcador finalizó 2-2. La intensidad del encuentro dejó a los aficionados al borde del asiento hasta el último minuto.

Actualmente, el equipo acumula 26 puntos, respaldados por una racha con solo una derrota, dos empates y ocho victorias. Esta serie de resultados ha permitido que la escuadra conserve el primer lugar de la clasificación general, mostrando solidez en cada jornada.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Cruz Azul's Carlos Rotondi with coach Nicolas Larcamon as he reacts after sustaining an injury before getting substituted REUTERS/Eloisa Sanchez

En contraste, Rayados vive una realidad distinta en el presente torneo. Ubicado en el noveno sitio de la tabla general, el equipo regiomontano suma 14 puntos en total. Ese desempeño refleja una etapa de transición, en la que la institución busca adaptarse a la dirección técnica de Nico Sánchez.

El próximo enfrentamiento entre la escuadra capitalina y regia cobra relevancia, ya que los Rayados buscan afianzar el nuevo proyecto deportivo y recuperar terreno en la competencia. El club apuesta por consolidar su propuesta bajo el mando de Sánchez, quien enfrenta el reto de elevar el rendimiento colectivo durante la segunda mitad del torneo.

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