Alabado en México y olvidado en EEUU: Alejandro Zendejas no fue considerado para amistosos ante Bélgica y Portugal rumbo al Mundial 2026

La Selección Nacional de Estados Unidos anunció la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos que disputará frente a Bélgica y Portugal durante la Fecha FIFA de marzo, encuentros que forman parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Entre las ausencias de la convocatoria destaca la del atacante Alejandro Zendejas, actual jugador del Club América, quien no fue incluido en la lista presentada por el seleccionador Mauricio Pochettino.

El futbolista suma dos goles en 13 apariciones con el representativo estadounidense desde que optó por representar a ese país en 2023.

La lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo

(Joseph Maiorana-Imagn Images)

La convocatoria está compuesta por 27 futbolistas, en su mayoría procedentes de clubes europeos, además de algunos jugadores que militan en la Major League Soccer (MLS).

Porteros:

Chris Brady (Chicago Fire)

Roman Celentano (FC Cincinnati)

Matt Freese (New York City FC)

Matt Turner (New England Revolution)

Defensas:

Max Arfsten (Columbus Crew)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas:

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Johnny Cardoso (Atlético de Madrid)

Weston McKennie (Juventus)

Aidan Morris (Middlesbrough)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Tanner Tessmann (Olympique Lyon)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

Brenden Aaronson (Leeds United)

Patrick Agyemang (Derby County)

Folarin Balogun (Monaco)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Christian Pulisic (AC Milan)

Tim Weah (Olympique Marseille)

Cuándo se jugarán los amistosos de Estados Unidos

(Joseph Maiorana-Imagn Images)

El combinado estadounidense enfrentará primero a Bélgica el sábado 28 de marzo, mientras que tres días después se medirá a Portugal el martes 31 de marzo. Ambos partidos se disputarán en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, Georgia.

Estos encuentros forman parte del proceso de evaluación del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pochettino, quien utilizará los amistosos para observar el desempeño del plantel antes de definir la convocatoria final para el Mundial 2026.

La lista definitiva de jugadores se dará a conocer el 26 de mayo, previo al inicio del torneo que comenzará el 11 de junio.