¿Quién ganó la pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo en Ring Royale 2026?

Carlos Trejo vs Alfredo Adame en Ring Royale 2026. (Capturas de pantalla)

El evento Ring Royale 2026 reunió en la Arena Monterrey a miles de aficionados para presenciar una de las peleas más esperadas del espectáculo de boxeo de celebridades: Alfredo Adame vs Carlos Trejo.

La enemistad entre estas dos personalidades se ha convertido en uno de los conflictos más largos y mediáticos del espectáculo mexicano. Durante más de dos décadas ambos protagonizaron insultos, acusaciones y enfrentamientos que se volvieron virales en televisión y redes sociales.

El enfrentamiento se había pospuesto en varias ocasiones, lo que solo incrementó la expectativa en torno al desenlace arriba del ring.

¿Cómo fue la pelea?

Carlos Trejo (Captura de pantalla)

La noche del 15 de marzo, ambos finalmente se encontraron en el cuadrilátero, acompañados de un ambiente de alta tensión. Carlos Trejo fue el primero en ingresar al ring al ritmo de “Ameno” de ERA, mostrando una actitud desafiante y sin dar declaraciones a Montserrat Oliver, lo que provocó abucheos entre los asistentes.

Minutos después, Adame hizo su entrada con una canción de rap y saludó al público de manera efusiva. “Me siento bien, al 100%, a dar todo por este maravilloso público, mi corazón con ustedes y a dar un buen espectáculo”, declaró antes del combate.

El combate inició con Carlos Trejo tomando la iniciativa y conectando golpes que pusieron en aprietos a Alfredo Adame. Trejo logró derribar a su rival en el primer minuto, desatando la euforia de los asistentes. El intercambio de golpes mantuvo la tensión en el cuadrilátero, con ambos peleadores cayendo a la lona en diferentes momentos. El cazafantasmas y el actor de telenovelas se tiraron mutuamente antes del desenlace definitivo.

Alfredo Adame (Captura de pantalla)

La reacción de Adame no tardó. Recuperó la postura y, con una serie de derechazos al cuerpo y rostro de Trejo, cambió el ritmo del enfrentamiento. En los últimos segundos del asalto, Alfredo Adame conectó un recto que envió a Carlos Trejo a la lona.

El árbitro inició la cuenta y, tras 2 minutos 52 segundos del round inicial, Trejo no pudo reincorporarse. Adame se llevó la victoria por nocaut, cerrando uno de los episodios más comentados del evento.

(Captura de pantalla)

Declaraciones tras la pelea

Tras la pelea, Adame declaró: “Muchas gracias, al que quiera lo espero o le doy la revancha (a Trejo)”.

(Captura de pantalla)

Por su parte, Trejo reconoció la derrota y aceptó la posibilidad de un nuevo enfrentamiento: “Me tumbó, me ganó. Pidió la revancha y la acepto”.

Tras el combate, ambos se dieron un abrazo y dos besos, poniendo un “cierre” simbólico temporal a la histórica rivalidad que protagonizaron durante más de 20 años.

(Captura de pantalla)

Alfredo Adame también agradeció a sus entrenadores y a Julio César Chávez por enseñarle movimientos que, según sus palabras, resultaron decisivos para la victoria. Además, pidió que se abran más espacios a las mujeres dentro de estos eventos de boxeo.

(Captura de pantalla)

Así inició el pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

El origen del conflicto entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se remonta a principios de los años 2000, cuando Adame trabajaba como conductor de televisión e invitó en varias ocasiones a Trejo a distintos programas para hablar sobre fenómenos paranormales. En ese momento la relación entre ambos era cordial, aunque nunca llegó a convertirse en una amistad cercana.

Con el tiempo, la situación comenzó a deteriorarse debido a desacuerdos relacionados con proyectos televisivos. Según versiones difundidas por el propio Adame, el conflicto se intensificó cuando realizó el programa “La Mesa de Adame”, dedicado a temas de ovnis y fenómenos sobrenaturales. Trejo esperaba participar en el proyecto, pero no fue incluido, lo que habría generado molestia.

(Captura de pantalla)

Por su parte, Trejo sostiene que el problema surgió por disputas relacionadas con los derechos de su libro “Cañitas”, publicado en 1995. Según él, existieron desacuerdos con personas cercanas a Adame que habrían intentado intervenir en esos derechos.

A partir de entonces, el conflicto creció y ambos comenzaron a lanzarse acusaciones públicas. La rivalidad también tuvo momentos de gran tensión frente a cámaras, con enfrentamientos verbales en conferencias de prensa y eventos públicos que estuvieron a punto de terminar en golpes.

En 2026, la historia dio un giro definitivo con el anuncio de su combate de exhibición en Ring Royale, lo que reavivó la rivalidad y generó gran expectativa entre seguidores de ambos.