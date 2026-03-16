Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón (AP Foto/Esteban Félix)

El exentrenador de la Selección Mexicana de fútbol, Miguel Herrera, generó debate al afirmar que Gilberto Mora supera en calidad a Franco Mastantuono, actual ficha argentina del Real Madrid. Durante una entrevista ofrecida recientemente en el canal de YouTube de Toño de Valdés, el Piojo Herrera destacó las virtudes del joven mexicano y cuestionó la escasa valoración que, en su opinión, se da al talento nacional.

Herrera sostuvo que Gilberto Mora es mejor jugador que el argentino Franco Mastantuono, recientemente transferido al Real Madrid. Según el extécnico de Costa Rica, el mercado internacional subestima a las figuras mexicanas, a diferencia de lo que ocurre con futbolistas de Argentina, Brasil o Uruguay.

“La calidad que tiene... tiene la mala fortuna, para nuestro futbol porque no para él, que es mexicano. Yo lo comparo con Mastantuono que lo vendieron al Real Madrid, para mí, es mucho más el chavito”, aseguró.

Piojo Herrera pone a Gilberto Mora encima de Mastantuono

Piojo Herrera pone a Gilberto Mora encima de Mastantuono (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Interrogado sobre el trato diferenciado en el mercado, Herrera fue directo: “Yo lo comparo con Mastantuono, el que vendieron al Real Madrid. Para mí, es mucho más el chavito”.

El exentrenador de la Selección Mexicana agregó: “Al otro lo vendieron por 60 millones y de este hablan de 35 y dicen: ‘Ay, están locos’. Si fuera brasileño, argentino o uruguayo, en eso lo estarían vendiendo".

También remarcó que existe una tendencia a asignar un valor de traspaso más alto a los jugadores sudamericanos de tradición, mientras que los mexicanos enfrentan obstáculos pese a su talento. A lo largo de la conversación con Toño de Valdés, insistió en que la apreciación negativa que pesa sobre los futbolistas nacionales limita sus oportunidades de internacionalizarse.

El historial de lesiones de Gilberto Mora y su paso por Xolos

"Ha sido un chavo que le ha costado las lesiones, tendrá que trabajar mucho para evitar esas lesiones”, aseguró Miguel Herrera (REUTERS/Henry Romero)

Herrera también repasó su primer encuentro con Gilberto Mora en Xolos de Tijuana. “Cuando llegué a Tijuana, que era un chico de 13 años, la primera vez que lo vi dije: ‘Ay, caray, ¿Quién es ese niño? Impresionante lo que hace’”, relató en la entrevista de YouTube.

El técnico explicó que el jugador sobresalía por su capacidad técnica, aunque su progreso se vio afectado por lesiones. “Iba a Selección, venía, de repente lo dejé de ver un tiempo. Qué pasó con Gil, pregunté, me decían que estaba lesionado”. Luego, desarrolló: “Se lesiona en Selección, regresa, cuando me toca la última etapa en Tijuana llegué, estaba lesionado. Ha sido un chavo que le ha costado las lesiones, tendrá que trabajar mucho para evitar esas lesiones”.

Para el exentrenador nacional, la suma de las lesiones recurrentes y el escepticismo del mercado internacional hacia los jugadores mexicanos han ralentizado la proyección de Gilberto Mora fuera del país.