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Hijo del Vikingo celebra la compra de AAA por WWE: “Cambio mi vida personal”

El luchador mexicano habló sobre el impacto de la fusión entre ambas empresas y su objetivo de recuperar el Megacampeonato

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El gladiador destacó que la
El gladiador destacó que la unión entre empresas puede impulsar a los talentos mexicanos. (Ilustración: Jpvani Pérez)

El anuncio sobre la adquisición de Lucha Libre AAA Worldwide por parte de WWE generó diversas reacciones dentro del mundo del pancracio. Uno de los luchadores que habló al respecto fue Hijo del Vikingo, quien aseguró que la nueva etapa representa una oportunidad importante para su carrera y para la evolución de la empresa mexicana.

La noticia fue dada a conocer el 19 de abril, en la antesala del espectáculo WrestleMania 41, lo que sorprendió a los seguidores de la lucha libre profesional. Para el luchador mexicano, el movimiento empresarial podría abrir un nuevo panorama tanto para los talentos locales como para las figuras internacionales que participan en la industria.

En sus declaraciones, el gladiador destacó que su carrera también atraviesa una etapa distinta, especialmente después de haber cambiado de bando dentro del ring, pasando de luchador técnico a rudo.

Triple H junto al Hijo
Triple H junto al Hijo del Vikingo tras la adquisión de AAA a WWE.
“Este fue un gran cambio, por ejemplo, en mi cambio de ser técnico a ser rudo, me siento mucho mejor, estoy trabajando muy bien, me siento a gusto y ahora con esta fusión de WWE Triple A yo creo que fue un gran apoyo mutuamente para que creciera Triple A y que también ver a luchadores de WWE trabajando en México. Te das cuenta, muchos quieren ser mexicanos ya, están emocionados de que están trabajando aquí en México”, comentó el Hijo del Vikingo.
Hijo del Vikingo junto a
Hijo del Vikingo junto a estrellas de WWE y AAA festejaron el evento haya sido un éxito. (Cortesía WWE)

Desde su llegada a la empresa mexicana, el luchador se había caracterizado por desempeñar el papel de técnico, lo que dentro del espectáculo representa al personaje que cuenta con el respaldo del público. Sin embargo, su reciente transformación en rudo generó sorpresa entre los aficionados, quienes no recibieron de inmediato esta nueva faceta del gladiador.

A pesar de esa reacción inicial, el propio luchador considera que el cambio era necesario para continuar evolucionando dentro de su trayectoria profesional.

El luchador mexicano aseguró que
El luchador mexicano aseguró que buscará recuperar el Megacampeonato de AAA en el evento celebrado en Puebla.
“Los cambios son buenos, di lo que tenía que dar como técnico, quise ganarme a la afición, la gané, pero no le gusta a la gente, son hipócritas y ahora veo por mí mismo, veo cómo crecer más en mi carrera y eso es ganarle el campeonato a ‘Dirty Dom’ y disfrutar esta etapa porque voy a estar un rato más como rudo”, dijo al medio AS México.

El siguiente reto para el luchador se presentará durante el evento Rey de Reyes, que se celebrará en Puebla. En esa función buscará recuperar el Megacampeonato de AAA enfrentando a Dominik Mysterio, conocido también como “Dirty Dom”.

En este desafío, el Hijo del Vikingo contará con el respaldo de la agrupación conocida como ‘Ojo’, donde también participa el gigante nigeriano Omos, además del directivo Dorian Roldán.

El luchador se mostró confiado en que esta etapa le permitirá consolidar su crecimiento profesional dentro de la empresa y abrir nuevas oportunidades en el ámbito internacional.

“Voy acabar con Dominik, seré el nuevo megacampeón de AAA y pronto sé que mi paso a WWE será el siguiente paso de mi carrera”, finalizó.

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