Mikel Arriola dedica mensaje a Luis Malagón tras confirmarse su baja para el Mundial 2026 con el Tri (Rob Gray-Imagn Images via Reuters)

Luis Ángel Malagón no estará con la Selección Mexicana para la Copa Mundial 2026, el portero del club América sufrió una ruptura del talón de Aquiles, debido a la gravedad de la lesión tardará varios meses para regresar a las canchas; en consecuencia, será operado en próximos días e iniciará su rehabilitación. La noticia de su baja para el equipo de Javier Aguirre no solo conmocionó a la afición, sino que a los directivos del Tricolor.

Tal fue el caso de Mikel Arriola Peñalosa, director ejecutivo de la Liga BBVA MX, quien dedicó un mensaje a Malagón por la situación que atraviesa. Tras confirmarse su ausencia con el Tricolor, el presidente de la liga mexicana se solidarizó con el arquero americanista y le reconoció su talento.

Fue por medio de redes sociales que Mikel Arriola se dirigió a Luis Malagón, además, compartió el mensaje que la Selección Nacional de México publicó tras conocerse la situación del portero que perfilaba a quedarse con la titularidad para el Mundial 2026 e iniciar el cambio generacional.

Este fue el mensaje de Mikel Arriola a Luis Malagón por su lesión

A través de sus redes sociales, el ejecutivo de la Liga MX le expresó su total apoyo al arquero de 29 años, lo felicitó por su entrega cada que defendió el arco mexicano en encuentros amistosos y oficiales. Al enterarse de su lesión, le deseó la mejor de las recuperaciones para que regrese a las canchas lo más pronto y en el mejor nivel.

“Todo mi apoyo para Ángel Malagón. Su entrega y profesionalismo son ejemplo de lo que representa defender los colores de México. Deseo una pronta y exitosa recuperación para un gran referente de nuestro futbol. Mucha fuerza, ‘Mala’, el camino de regreso comienza hoy!”, escribió.

La baja de Luis Ángel Malagón no solo priva a la Selección Mexicana de su portero que se perfilaba como titular para el Mundial 2026, sino que deja al club América sin un referente bajo los tres palos por el resto de la temporada.

Si el proceso de recuperación evoluciona dentro de los márgenes habituales, Malagón podría volver a jugar entre octubre y diciembre de 2026. Esto significa que quedará fuera de competencia tanto en el torneo internacional como en el año futbolístico con su equipo.

¿Qué es la rotura del tendón de Aquiles?

La rotura del tendón de Aquiles consiste en la ruptura —parcial o total— del tejido que une los músculos de la pantorrilla con el talón. Es frecuente en futbolistas, debido a movimientos explosivos como saltos, sprints o cambios repentinos de dirección. Los síntomas incluyen dolor intenso en la zona posterior del tobillo, incapacidad para caminar y, muchas veces, una sensación brusca de “chasquido” en el momento de la lesión.

El tratamiento puede requerir cirugía y un prolongado periodo de rehabilitación orientado a recuperar movilidad, fuerza y funcionalidad, lo que suele condicionar la continuidad de las carreras deportivas profesionales. Un regreso a la práctica competitiva demanda entre 7 y 9 meses, siendo los nueve meses el periodo más habitual para la vuelta a la competencia oficial.