Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos

La ausencia de Miroslava Montemayor en las próximas transmisiones de la Champions League ha generado un notable revuelo entre sus seguidores que la acompañan en las transmisiones deportivas.

La conductora, ampliamente reconocida por su participación en la cobertura de los partidos más relevantes del fútbol europeo, explicó que esta pausa responde a un problema físico que la obliga a priorizar su recuperación.

Durante el segundo día de los Octavos de Final de la Champions League, la presentadora sorprendió al público al anunciar que estaría alejada de las pantallas por un periodo que podría extenderse hasta varias semanas.

Montemayor compartió que su cuerpo, en sus palabras, “decidió quebrarse en las peores instancias del torneo”, lo que la llevó a tomar la decisión de atender una lesión en la pierna.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

La periodista aseguró que su ausencia será temporal y que mantiene la esperanza de volver antes de lo previsto.

“Regreso lo más pronto posible, espero que sean menos de seis semanas”, afirmó Montemayor, quien tranquilizó a la audiencia asegurando que el equipo de TNT Sports continuará ofreciendo la cobertura habitual de la Champions League y la Premier League.

Para quienes se preguntan cuándo volverá a la pantalla, la propia comunicadora explicó que su reincorporación dependerá del avance en su recuperación, aunque estima que podría estar lista en menos de seis semanas.

Mientras tanto, mantendrá un contacto activo con sus seguidores a través de redes sociales, especialmente durante los partidos de Champions y, en ocasiones, también en los de la Premier League.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en plataformas digitales. Numerosos seguidores le enviaron mensajes de ánimo y buenos deseos, mientras que otros, con tono humorístico, lamentaron su ausencia.

Frases como “Ya no habrá motivos para ver la Champions” o “No veré la Champions hasta que regreses” se repitieron en los comentarios de su cuenta de X, reflejando el aprecio que el público siente por su labor frente a las cámaras.

¿Posible romance con Antonio Briseño, futbolista de Toluca?

El nombre de Miroslava Montemayor también es tendencia tras un suceso que involucró al futbolista Antonio Briseño, defensa del Deportivo Toluca.

Luego de marcar un gol decisivo en el encuentro entre Toluca y Juárez, Briseño utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje dirigido a la presentadora.

La frase elegida por el defensa “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”, generó miles de reacciones en internet y fue interpretada por muchos como una dedicatoria especial hacia la conductora.

El gesto no pasó desapercibido y alimentó la especulación sobre un posible vínculo fuera de lo profesional entre ambos.

Por ahora, el intercambio entre el futbolista y la conductora se mantiene en el terreno de lo mediático, sin confirmaciones oficiales.

La situación ha servido para mantener a Miroslava Montemayor en el foco de las redes sociales, incluso durante su periodo de ausencia en televisión.

La pausa forzada por motivos de salud no ha impedido que la periodista siga siendo una figura relevante tanto para los aficionados del fútbol como para los usuarios habituales de redes sociales.