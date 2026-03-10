México Deportes

Pollo Briseño dedica mensaje a Miroslava Montemayor tras su gol con Toluca y ella responde: “Ahí te va un beso”

La dedicatoria del defensor a la guapa conductora se volvió tendencia después de la victoria frente a FC Juárez

(Especial)
(Especial)

El nombre del defensor mexicano Antonio Briseño volvió a colocarse entre las tendencias de redes sociales luego de protagonizar un episodio que mezcló futbol, humor y comentarios virales. El jugador del Deportivo Toluca Fútbol Club generó conversación digital tras enviar un mensaje a la conductora deportiva Miroslava Montemayor después de un partido reciente.

La situación comenzó cuando Toluca se enfrentó a los FC Juárez y Briseño marcó uno de los tres goles con los que su equipo se impuso en el marcador. Tras anotar el segundo tanto del encuentro, el defensa aprovechó su cuenta en redes sociales para publicar un mensaje que rápidamente fue interpretado como una dedicatoria para la presentadora.

El futbolista escribió: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”. La frase desató miles de reacciones entre aficionados y usuarios de internet que comenzaron a comentar la publicación con tono humorístico. Entre los mensajes que circularon se podían leer frases como: “Llévala a la luna por mí”, “Pollo te envidio”, “No la cagues, por favor, Pollito”.

(Especial)
(Especial)

El episodio llamó aún más la atención cuando la propia Montemayor reaccionó en sus historias de Instagram. La conductora de TNT Sports contestó al revuelo con un breve mensaje que avivó las especulaciones: “Si te gusto tanto ven y damelo tú”.

La interacción entre ambos personajes del ámbito deportivo no surgió de la nada. El origen del intercambio se remonta a una transmisión del partido entre el Newcastle United y el Manchester United. Durante ese encuentro, el defensor inglés Dan Burn celebró una jugada defensiva con un estilo que recordó a las efusivas reacciones del propio Briseño.

El futbolista se hizo viral
El futbolista se hizo viral por el peculiar saludo que envió en redes sociales. (TW Antonio Briseño)

En la narración del partido, la periodista deportiva Majo González mencionó al defensor mexicano al comparar su estilo con el del jugador inglés. El comentario no pasó desapercibido para Briseño, quien respondió desde la red social X —antes conocida como Twitter— agradeciendo la referencia y enviando saludos durante la transmisión.

Con su característico tono bromista, el futbolista también aprovechó ese momento para dirigir un saludo a Montemayor, lo que más tarde daría pie al intercambio que terminó por viralizarse.

(Especial)
(Especial)

Horas después, la historia sumó otro capítulo cuando Alethia Sada, expareja del futbolista y madre de sus hijas, publicó un video en TikTok relacionado con la situación. En el clip aparece una frase que dice: “Cuando entra a mi perfil para saber si la ex era fea”, acompañada de un gesto irónico que despertó aún más curiosidad entre los usuarios.

La conversación digital continuó tras el partido entre Toluca y Juárez. Desde la cuenta oficial del club en X preguntaron directamente a la conductora: “¿Qué calificación le das al segundo gol, @MiroslavaMont?”. La presentadora respondió con humor: “yo le doy un 20 de 10 diría Daddy Yankee”.

(Especial)
(Especial)

Durante su festejo de gol, Briseño también llamó la atención al formar una letra “M” con los dedos de ambas manos, gesto que varios usuarios interpretaron como otra posible referencia a Montemayor.

Hasta ahora el intercambio permanece como un episodio mediático que ha generado conversación en redes. Sin embargo, también se ha recordado que la conductora se encuentra casada con Jorge Alberto Hank Inzunza.

