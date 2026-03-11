PSG vs Chelsea: cuándo y dónde ver los octavos de final EN VIVO de la UEFA Champions League en México

Después de la goleada del Chelsea en la final del Mundial de Clubes ante el PSG, ambos equipos volverán a verse las caras en una serie definitiva. (Reuters/Vincent Carchietta)

PSG y Chelsea se verán las caras este miércoles 11 de marzo en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Parque de los Príncipes por los octavos de final de ida en la UEFA Champions League, en un duelo entre dos equipos candidatos a levantar el título.

Este encuentro marcará la reedición de la final del Mundial de Clubes que se llevó a cabo en el verano pasado, donde los Blues sorprendieron al conjunto parisino con una goleada de 3-0.

PSG busca el bicampeonato de la Champions

Después de un gran año, el PSG sigue buscando más títulos. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Después de un año futbolístico de ensueño, donde el Paris Saint-Germain ganó absolutamente todas las competiciones que disputó sumándose a la lista de clubes que han logrado el sextete, el conjunto parisino busca formar un equipo de época y tiene la mira puesta en el bicampeonato de la UEFA Champions League.

Los parisinos llegan a este enfrentamiento tras sufrir más de la cuenta ante el Mónaco en la Fase de Knockout, a quienes vencieron por marcador global de 5-4.

Sin embargo, las formas no fueron del todo convincentes y tendrán que mejorar para esta ronda si no quieren recibir otra sorpresa como sucedió en el Mundial de Clubes cuando el conjunto francés partía como favorito.

Actualmente, PSG marcha en la primera posición de la Ligue 1 con 57 puntos pero solamente un punto por encima del Lens, quienes han tenido un gran año. Por ello, el equipo francés, a diferencia de otras temporadas, tendrá que exigirse al máximo en este cierre de campaña para conseguir la mayor cantidad de trofeos.

Cómo va la era post-Maresca

El equipo vive una nueva era después de la salida de Enzo Maresca. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Después de vivir un gran verano y conquistar el título del Mundial de Clubes, el comienzo de la temporada fue decente, pero el club decidió darles las gracias a Enzo Maresca en enero en una decisión que sorprendió debido a que no estaba jugando mal-

Ante este movimiento, los Blues apostaron por Liam Rosenior para encabezar el proyecto y actualmente tiene al equipo en la quinta posición con 48 puntos de la Premier League, lugar que le alcanzaría para acceder a la próxima edición de la UEFA Champions League , tomando en cuenta que Inglaterra lidera el ranking UEFA y, con ello, recibiría un cupo extra para la próxima edición del torneo.

En cuanto a su rendimiento en la fase de liga, Chelsea tuvo buenas actuaciones, las cuales le permitieron acceder a esta instancia de forma directa al terminar en sexto puesto con 16 unidades.

Cuándo y dónde ver el juego en México

FOX transmitirá el juego. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El duelo entre el PSG y Chelsea podrá verse este miércoles en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en exclusiva a través de FOX.