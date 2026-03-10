México Deportes

¿Jugará Cristiano Ronaldo contra México? Portugal revela fecha de la convocatoria de sus jugadores

El técnico Roberto Martínez dará a conocer pronto la lista de jugadores para los amistosos ante México y Estados Unidos

La lesión del delantero mantiene en suspenso su presencia en el amistoso del Estadio Azteca. (Ilustración: Jovani Pérez)

La expectativa en torno al posible regreso de Cristiano Ronaldo a territorio mexicano crece a medida que se acerca la próxima ventana internacional. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la fecha en la que se dará a conocer la lista de jugadores convocados para los siguientes compromisos amistosos de su selección.

El anuncio permitirá saber si el delantero portugués estará disponible para el duelo ante la Selección Mexicana de Fútbol, programado para disputarse a finales de marzo en el Estadio Azteca.

De acuerdo con el organismo europeo, el entrenador del combinado luso, Roberto Martínez, revelará los nombres de los futbolistas elegidos durante una conferencia de prensa que se realizará en Portugal.

La convocatoria permitirá saber si Cristiano Ronaldo estará disponible para el amistoso en el Estadio Azteca.

En el comunicado difundido por la federación se detalló el momento en que se dará a conocer la convocatoria: “El seleccionador nacional, Roberto Martínez, anunciará los jugadores convocados para los partidos contra México y EE. UU. el 20 de marzo a las 12:30 PM (locales) en la Ciudad del Futbol”.

La posible presencia de Cristiano Ronaldo en el encuentro ha generado gran interés entre los aficionados, aunque su participación todavía no está asegurada debido a un problema físico que presentó recientemente.

El delantero del club saudí Al-Nassr sufrió una molestia muscular que encendió las alertas dentro de su equipo. En un principio, el diagnóstico médico apuntaba a una lesión leve en el tendón de la corva.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Fayha v Al Nassr - Al-Majma'ah Sports City Stadium, Al Majma'ah, Saudi Arabia - February 28, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo before the match REUTERS/Stringer

Según la evaluación inicial, el problema correspondía a una lesión de grado uno, con un periodo estimado de recuperación de entre dos y cuatro semanas. Esa valoración dejaba abierta la posibilidad de que el futbolista pudiera llegar en condiciones para el compromiso frente al representativo mexicano.

No obstante, el panorama cambió después de nuevas revisiones médicas. El entrenador del conjunto saudí, Jorge Jesús, explicó que la situación física del atacante es más delicada de lo que se pensaba originalmente.

El cuadro saudí entregó el reporte médico de lo que le pasó a Cristiano Ronaldo-crédito @AlNassrFC_EN/X

Durante la previa de un partido ante el NEOM Sports Club, el técnico habló sobre el estado del futbolista y el proceso que seguirá para su recuperación.

“La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos y viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal, como hacen otros jugadores. Esperamos que regrese pronto y pueda ayudar al equipo”, señaló.

El problema físico ocurrió durante un partido de la liga saudí en el que Al-Nassr venció 3-1 al Al-Fayha. En ese encuentro, Ronaldo incluso logró marcar desde el punto penal.

Tras finalizar el compromiso, el delantero fue visto aplicándose hielo en la zona afectada, señal clara de que requería atención médica inmediata. Días después se confirmó que se trataba de una lesión muscular en el isquiotibial.

Ahora, la convocatoria que dará a conocer la selección portuguesa será determinante para saber si el delantero podrá enfrentar a México en el esperado amistoso internacional.

