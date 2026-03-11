Luis Malagón y la ‘maldición’ que ha dejado a varios futbolistas mexicanos fuera de un mundial

Uno de los episodios más tristes en la actualidad del futbol mexicano fue la salida en camilla del arquero de las Águilas. (CREDIT IMAGN IMAGES/Kyle Ross)

El fútbol, ese deporte de pasiones y alegrías, también es capaz de generar desgarradoras historias de sueños truncados y corazones rotos. Para un futbolista, no hay honor más grande que representar a su país en una Copa del Mundo. Sin embargo, en el camino a veces aparece un obstáculo cruel e impredecible: la lesión premundialista tal y como le ocurrió recientemente a Luis Ángel Malagón.

En la historia de la Selección Mexicana, lamentablemente, hemos sido testigos de varios episodios dolorosos en los que jugadores clave, figuras que prometían brillar en el escenario mundial, se han visto obligados a ver el torneo desde casa debido a una inoportuna lesión. Estas historias son un recordatorio de la fragilidad de la carrera de un deportista y del dolor que puede causar una fracción de segundo de mala fortuna.

Un entrenamiento, un mal paso o un golpe defendiendo la camiseta puede truncar una oportunidad. (FMF)

‘Chapo’ Montes y el grito que conmocionó a México

Uno de los casos más recordados y dolorosos es el de Luis “El Chapo” Montes. El talentoso mediocampista del León estaba viviendo el mejor momento de su carrera y era una pieza fundamental en el esquema de Miguel Herrera para el Mundial de Brasil 2014. Su visión de juego, su toque privilegiado y su capacidad de gol lo convertían en una de las grandes esperanzas de México.

El 31 de mayo de 2014, en un partido amistoso de preparación contra Ecuador en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la tragedia se hizo presente. En una jugada fortuita, Montes chocó con el ecuatoriano Segundo Castillo y sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.

Las imágenes de Montes gritando de dolor en la cancha y su rostro de desconsuelo le dieron la vuelta al mundo. El diagnóstico fue devastador: fuera del Mundial. Su ausencia se sintió profundamente en el equipo, que perdió a un jugador creativo y con gol en el mediocampo.

(Foto: Twitter@clubleonfc)

Néstor Araujo y la rodilla que dijo “basta”

Cuatro años después, la historia se repitió con Néstor Araujo. El defensor central del Celta de Vigo se había consolidado como un titular indiscutible en la zaga mexicana y era uno de los pilares del equipo de Juan Carlos Osorio para el Mundial de Rusia 2018. Su solidez defensiva, su buen juego aéreo y su liderazgo eran fundamentales para el Tri.

En marzo de 2018, en un partido amistoso contra Croacia en el AT&T Stadium (el mismo escenario donde se lesionó Montes), Araujo sufrió una lesión en la rodilla izquierda.

Aunque inicialmente se esperaba que pudiera recuperarse a tiempo, la evolución no fue la esperada y, a pocos días de que iniciara el Mundial, se confirmó que no podría asistir al torneo. Su ausencia obligó a Osorio a reestructurar la defensa, lo que generó inestabilidad en la parte baja del equipo.

La lesión ocurrió durante la mejor época de su carrera. (Foto: Club América)

“Tecatito” Corona y la fractura que rompió el corazón de Sevilla

En la antesala del Mundial de Qatar 2022, la mala fortuna se cebó con Jesús “Tecatito” Corona. El extremo del Sevilla era uno de los jugadores más desequilibrantes de México y su presencia en la banda derecha era fundamental para generar peligro ofensivo. Su habilidad para el regate, su velocidad y su capacidad de asistir a sus compañeros lo convertían en una de las grandes figuras del Tri.

En agosto de 2022, durante un entrenamiento con el Sevilla, Corona sufrió una rotura de peroné y de los ligamentos del tobillo izquierdo. El diagnóstico fue un duro golpe para el jugador y para la Selección Mexicana, que veía cómo una de sus principales armas ofensivas se quedaba fuera del Mundial. Su ausencia dejó un hueco difícil de llenar en la delantera de México, que tuvo dificultades para generar ocasiones de gol en el torneo.

Jesús Tecatito Corona se perfilaba para ser una parte fundamental del esquema de Gerardo Martino en el mundial de Medio Oriente. (Foto: Sevilla FC)

Luis Malagón y una titularidad rota

Más recientemente, la sombra de la lesión premundialista ha vuelto a planear sobre México con Luis Malagón. El portero del América se había convertido en el titular de la Selección tras la ausencia de Guillermo Ochoa y se perfilaba como el guardameta principal para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El golpe se dio este martes 10 de marzo cuando el Club América enfrentó al equipo Philadelphia de la MLS en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions en donde tuvo que salir en camilla con una posible rotura del tendón de Aquiles que deberá ser valorada para determinar el daño.