Autoridades alertan cómo evitar fraudes en paquetes para el Mundial 2026 en México: conoce las recomendaciones

(SSC)

Ante el creciente interés por asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades federales y de la Ciudad de México emitieron una serie de recomendaciones para prevenir fraudes digitales vinculados con supuestos paquetes turísticos, boletos y experiencias relacionadas con el torneo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) advirtieron que los ciberdelincuentes aprovechan el interés generado por el evento para difundir ofertas engañosas en motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Detectan sitios clonados y perfiles falsos que ofrecen paquetes mundialistas

(Ilustración: Jovani Pérez)

De acuerdo con las autoridades, con la proximidad del Mundial 2026 se prevé un aumento en la búsqueda de viajes, hospedaje, transporte y boletos, especialmente en ciudades sede como la Ciudad de México. Este escenario es aprovechado por ciberdelincuentes que crean sitios web clonados que simulan pertenecer a agencias de viaje o plataformas vinculadas con el torneo.

Estas páginas replican diseños, logotipos y textos oficiales para generar confianza en los usuarios y promocionan supuestos “paquetes todo incluido” que incluyen boletos, hospedaje y transporte.

Además, los delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales para hacerse pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales. A través de estos perfiles envían cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación.

Con el argumento de asegurar lugares o beneficios exclusivos, solicitan pagos inmediatos, en algunos casos mediante criptomonedas, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.

Autoridades emiten recomendaciones para evitar estafas

(SSC)

Ante este tipo de prácticas, la SSPC y la SSC recomendaron a la población adquirir boletos y paquetes únicamente en los canales oficiales, como el portal de FIFA, disponible en www.fifa.com/tickets.

También aconsejan verificar que las páginas web que ofrecen servicios turísticos cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad, así como desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

Las autoridades pidieron evitar transferencias a cuentas personales, pagos en efectivo o mediante criptomonedas, además de no compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

En caso de detectar páginas sospechosas, intentos de fraude o cargos indebidos, se recomienda reportarlos a las autoridades.

Para orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal del gobierno federal o contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México mediante la App Mi Policía, las cuentas oficiales de la SSC en redes sociales, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.