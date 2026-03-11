México Deportes

Autoridades alertan cómo evitar fraudes en paquetes para el Mundial 2026 en México: conoce las recomendaciones

Los ciberdelincuentes utilizan motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir ofertas engañosas relacionadas con el evento

Guardar
(SSC)
(SSC)

Ante el creciente interés por asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades federales y de la Ciudad de México emitieron una serie de recomendaciones para prevenir fraudes digitales vinculados con supuestos paquetes turísticos, boletos y experiencias relacionadas con el torneo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) advirtieron que los ciberdelincuentes aprovechan el interés generado por el evento para difundir ofertas engañosas en motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Detectan sitios clonados y perfiles falsos que ofrecen paquetes mundialistas

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

De acuerdo con las autoridades, con la proximidad del Mundial 2026 se prevé un aumento en la búsqueda de viajes, hospedaje, transporte y boletos, especialmente en ciudades sede como la Ciudad de México. Este escenario es aprovechado por ciberdelincuentes que crean sitios web clonados que simulan pertenecer a agencias de viaje o plataformas vinculadas con el torneo.

Estas páginas replican diseños, logotipos y textos oficiales para generar confianza en los usuarios y promocionan supuestos “paquetes todo incluido” que incluyen boletos, hospedaje y transporte.

Además, los delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales para hacerse pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales. A través de estos perfiles envían cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación.

Con el argumento de asegurar lugares o beneficios exclusivos, solicitan pagos inmediatos, en algunos casos mediante criptomonedas, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.

Autoridades emiten recomendaciones para evitar estafas

(SSC)
(SSC)

Ante este tipo de prácticas, la SSPC y la SSC recomendaron a la población adquirir boletos y paquetes únicamente en los canales oficiales, como el portal de FIFA, disponible en www.fifa.com/tickets.

También aconsejan verificar que las páginas web que ofrecen servicios turísticos cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad, así como desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

Las autoridades pidieron evitar transferencias a cuentas personales, pagos en efectivo o mediante criptomonedas, además de no compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

En caso de detectar páginas sospechosas, intentos de fraude o cargos indebidos, se recomienda reportarlos a las autoridades.

Para orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal del gobierno federal o contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México mediante la App Mi Policía, las cuentas oficiales de la SSC en redes sociales, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Temas Relacionados

SeguridadMundial 2026Copa del MundoCDMXMéxicomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Isaac del Toro termina en el lugar 41 y mantiene la maglia azzurra en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026

Nuevamente las inclemencias del tiempo afectaron a todos los ciclistas quienes tuvieron que pedalear bajo la lluvia

Isaac del Toro termina en

Estadio Akron se burla de Jana Gutiérrez tras comentarios sobre el estado del césped: “Pues yo en esta foto veo muy bien la cancha”

La cuenta del inmueble tapatío reaccionó en redes sociales tras la remontada de Chivas sobre América en el Clásico Nacional Femenil

Estadio Akron se burla de

Qué es la rotura del tendón de Aquiles, la lesión que podría dejar fuera del Mundial 2026 a Luis Ángel Malagón

El portero del América salió lesionado ante Philadelphia Union y reportes apuntan a un problema que podría dejarlo fuera durante varios meses

Qué es la rotura del

“Tenemos respeto por Benjamín Gil y todos sus jugadores”, mánager de Italia habla sobre el juego ante México en el Clásico Mundial de Béisbol

México e Italia se disputarán el boleto a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol, donde el tricolor está obligado a conseguir a la victoria

“Tenemos respeto por Benjamín Gil

Cruz Azul se llena de elogios tras su victoria ante Monterrey en los Octavos de Final de la Concachampions: “Está en otro nivel”

La Máquina sacó ventaja de 3 a 2 ante Rayados y cerrará la serie en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul se llena de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum asistirá a homenaje de

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

Ellos son los policías que se entregaron en Tijuana: acusados de golpear y violar a un sujeto que murió en 2022

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de marzo: novedades al momento

De incursiones nocturnas a drones: las tácticas que usa el CJNG para desplazar comunidades

Así es como la caída de “El Mencho” podría afectar la alianza del CJNG con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Así fue la sorpresiva aparición

Así fue la sorpresiva aparición de la hija de Angélica Rivera durante el primer concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de CDMX

“Viéndoles la bragueta”: Pati Chapoy revela cómo se defendió de los abogados de Televisa tras ser intimidada

“Tabasco es un Edén”: Ventaneando lanza punzantes críticas contra XV años de hija de empresario petrolero

Raspado de agua de jamaica con mermelada de naranja: el postre refrescante

“La hora azul”de Paulina Ávila: todo sobre su exploración visual de lo efímero en una exposición fotográfica

DEPORTES

Isaac del Toro termina en

Isaac del Toro termina en el lugar 41 y mantiene la maglia azzurra en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026

Estadio Akron se burla de Jana Gutiérrez tras comentarios sobre el estado del césped: “Pues yo en esta foto veo muy bien la cancha”

Qué es la rotura del tendón de Aquiles, la lesión que podría dejar fuera del Mundial 2026 a Luis Ángel Malagón

“Tenemos respeto por Benjamín Gil y todos sus jugadores”, mánager de Italia habla sobre el juego ante México en el Clásico Mundial de Béisbol

Cruz Azul se llena de elogios tras su victoria ante Monterrey en los Octavos de Final de la Concachampions: “Está en otro nivel”