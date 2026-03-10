Isaac Del Toro toma el liderato de Tirreno-Adriático 2026 tras terminar segundo en la Etapa 2

El atleta peleó la primera posición hasta el final, pero las bonificaciones lo posicionaron en el liderato de la competencia. (IG @sidisport_official)

En una jornada marcada por la lluvia intensa y un desenlace accidentado, el ciclista mexicano Isaac Del Toro asumió el liderato general de la Tirreno-Adriático 2026 tras finalizar segundo en la Etapa 2, disputada entre Camaiore y San Gimignano.

El desempeño del mexicano resultó clave para su ascenso a la primera posición de la clasificación luego de una primera jornada en donde alcanzó el décimo lugar y se vio obligado a escalar puestos para portar la maglia azzurra.

Pese a los problemas que había tenido, Del Toro alcanzó el liderato al combinar su fortaleza en una etapa de 206 kilómetros llena de subidas exigentes y aprovechar la situación en un final complicado por caídas. Su segundo puesto fue suficiente para colocarse delante de sus principales adversarios en la lucha por la general.

El atleta buscará consagrarse por primera vez en este torneo durante la última vuelta. (IG @sidisport_official)

Intensidad y accidentes en la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026

La segunda etapa estuvo marcada por condiciones meteorológicas muy adversas para todo el pelotón. La lluvia persistente incrementó la dificultad durante toda la jornada, que incluyó numerosas subidas explosivas y un sector decisivo de 1,2 kilómetros con una pendiente promedio de 7,1%.

El tramo final estuvo signado por caídas que alertaron al pelotón, aunque Del Toro no se vio involucrado directamente en los incidentes. Mathieu van der Poel fue el más fuerte en el cierre y cruzó en primer lugar la meta, tras sacar ventaja en el tramo final de grava y la empinada subida a San Gimignano.

Con estos resultados, la clasificación general tras dos etapas de la Tirreno-Adriático 2026 tiene a Del Toro en la primera posición. Le siguen Giulio Pellizzari y Magnus Sheffield en el podio provisional.

La Etapa 2 quedó definida por Van der Poel como ganador, Del Toro en segunda posición y Pellizzari en tercera. Alan Hatherly y Primož Roglič completan las primeras plazas destacadas en la general.

Italia se ha convertido en un buen lugar para que el mexicano haga historia. (Captura de pantalla)

Cuándo y a qué hora será la Etapa 3

La tercera etapa, prevista para el miércoles 11 de marzo, tendrá una extensión de 225 kilómetros y un perfil ondulado que exigirá una gestión táctica precisa por parte de los participantes. El trazado llevará a los ciclistas por tramos próximos a Todi y la zona de Marmore.

El cierre de la etapa supondrá un reto adicional: los últimos 15 kilómetros presentarán una subida sostenida que podría decidir el nombre del nuevo vencedor y generar cambios en la clasificación general.

la transmisión en México de la Etapa 3 este miércoles 11 de marzo comenzará a partir de las 6:00 a.m. (tiempo del centro de México), aunque la señal en plataformas digitales suele activarse desde las 3:40 a.m. para seguir la jornada completa. Podrás seguir las acciones en vivo a través de ESPN en televisión restringida y por la plataforma de streaming Disney+, donde se ofrece la cobertura total de la competencia.

Con Del Toro portando la codiciada Maglia Azzurra, se espera que la señal internacional preste especial atención a cada movimiento del equipo UAE Team Emirates durante las más de cinco horas que durará el recorrido.