Detallan características de las monedas conmemorativas del Mundial 2026

De acuerdo a lo mencionado en el documento, dichas piezas se encuentran autorizadas por decreto presidencial firmado por Claudia Sheinbaum el 5 de marzo de 2026. (Infobae México: Jovani Pérez)

El Diario Oficial de la Federación dio a conocer las características de las tres monedas conmemorativas (oro, plata y bimetálica) con motivo del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Características de las monedas

La colección estará compuesta por tres monedas de oro con valor de 25 pesos cada una, tres de plata con valor de 10 pesos y tres bimetálicas de 20 pesos.

Cada una de las monedas fue diseñada con base en el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se asegura el cumplimiento legal en cada una de ellas.

A continuación, te presentamos las características de cada moneda:

Oro

Valor nominal: $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.).

Forma: Circular.

Diámetro: 23 mm (Veintitrés milímetros).

Ley: 0.999 (Novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.

Peso: 7.776 g (Siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos), equivalente a 1/4 (Un cuarto) de onza troy de oro puro.

Contenido: 1/4 (Un cuarto) de onza troy de oro puro.

Tolerancia en Ley: 0.001 (Un milésimo) en más.

Tolerancia en peso: Por unidad: 0.0225 g (Veintidós y medio miligramos); por conjunto de mil piezas: 1/2 g (Medio gramo), ambas en más o en menos.

Canto: Estriado.

Los cuños serán:

Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior. El marco liso. Reverso: El diseño del motivo que se contenga en el reverso de la moneda a que se refiere este artículo, será el que, de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto determine el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá, e incluirá la denominación “$25” y la ceca de la Casa de Moneda de México “Mo”.

Plata

Valor nominal: $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.).

Forma: Circular.

Diámetro: 40 mm (Cuarenta milímetros).

Ley: 0.999 (Novecientos noventa y nueve milésimos) de plata pura.

Peso: 31.103 g (Treinta y un gramos, ciento tres miligramos), equivalente a 1 (Una) onza troy de plata pura.

Contenido: 1 (Una) onza troy de plata pura.

Tolerancia en Ley: 0.001 (Un milésimo) en más o en menos.

Tolerancia en peso: Por unidad: 0.175 g (Ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas: 1 g (Un gramo), ambas en más o en menos.

Canto: Estriado.

Los cuños serán:

Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior. El marco liso. Reverso: El diseño del motivo que se contenga en el reverso de la moneda a que se refiere este artículo, será el que, de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto determine el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá, e incluirá la denominación “$10” y la ceca de la Casa de Moneda de México “Mo”.

Bimetálica



Valor nominal: $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.).

Forma: Dodecagonal.

Diámetro: 30.0 mm (Treinta milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

Parte central de la moneda: Aleación de alpaca plateada, que estará compuesta en los siguientes términos:

Contenido: 65% (Sesenta y cinco por ciento) de cobre; 10% (Diez por ciento) de níquel, y 25% (Veinticinco por ciento) de zinc.

Tolerancia en contenido: 1.5% (Uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

Peso: 5.51 g (Cinco gramos, cincuenta y un centigramos).

Tolerancia en peso por pieza: 0.22 g (Veintidós centigramos), en más o en menos.

Anillo perimétrico de la moneda: Aleación de bronce-aluminio, que estará integrada como sigue:

Contenido: 92% (Noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (Seis por ciento) de aluminio, y 2% (Dos por ciento) de níquel.

Tolerancia en contenido: 1.5% (Uno, cinco décimos por ciento), por elemento, en más o en menos.

Peso: 7.16 g (Siete gramos, dieciséis centigramos).

Tolerancia en peso por pieza: 0.29 g (Veintinueve centigramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central de la moneda y del anillo perimétrico de esta, que corresponderá a 12.67 g (Doce gramos, sesenta y siete centigramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.51 g (Cincuenta y un centigramos) en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior. Reverso: El diseño del motivo que se contenga en el reverso de la moneda a que se refiere este artículo, será el que de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto determine el Banco de México. Dicho motivo deberá relacionarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá, e incluirá la denominación “$20”, los elementos de seguridad y la ceca de la Casa de Moneda de México “Mo”.

Canto: Estriado discontinuo.

Lineamientos legales a seguir

Cámara de Diputados aprueba elaboración de monedas conmemorativas para el Mundial 2026. Foto: (X/@Mx_Diputados)

El Banco de México titulará los derechos de autor y definirá diseños en 90 días tras publicación. La Casa de Moneda ajustará técnicamente, permitiendo modificaciones por impedimentos legales.

La acuñación inicia 30 días post-diseños, conforme al decreto del 17 de febrero de 2026 aprobado por el Congreso. Estas monedas no solo conmemoran el histórico Mundial, sino fomentan el coleccionismo numismático en México.

Con firmas de Kenia López Rabadán y Claudia Sheinbaum, el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, impulsando el orgullo nacional por el evento que inicia en junio de 2026.