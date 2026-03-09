Concacaf Champions Cup 2026: dónde ver la ida de los Octavos de Final de los equipos de la Liga MX

Los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup se disputará esta semana (Foto: Club América)

El inicio de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup marca una semana intensa para los equipos mexicanos, que compiten en doble frente: el torneo internacional y la Liga MX. Un total de cinco clubes nacionales mantienen su presencia en este certamen internacional.

Las escuadras de América, Monterrey, Cruz Azul, Toluca y Tigres son las representantes mexicanas que buscarán avanzar a la siguiente fase. Todos ellos se preparan para enfrentar rivales tanto en territorio nacional como en el extranjero.

¿Dónde ver a los equipos de la Liga MX en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup?

La agenda de partidos para los equipos de la Liga MX contempla los siguientes encuentros, con horarios y canales de transmisión confirmados:

El martes 10 de marzo, América visitará a Philadelphia a las 17:00 horas. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Fox y Fox One.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, Monterrey recibirá a Cruz Azul , en un duelo entre mexicanos que también se transmitirá por Fox One.

El miércoles 11 de marzo, Toluca jugará como visitante ante San Diego a las 21:30 horas. El partido será televisado por Fox y Fox One.

Para cerrar la jornada, el jueves 12 de marzo, Tigres enfrentará a FC Cincinnati a las 18:00 horas, con transmisión exclusiva por Fox One.

La siguiente fase de la Concacaf Champions Cup presentará nuevos retos para los equipos mexicanos, que buscarán afianzarse como protagonistas del torneo y avanzar a las etapas decisivas.

Feb 26, 2026; Chester, Pennsylvania, USA; Philadelphia Union forward Sal Olivas (55) passes the ball against Defence Force FC in the second half at Subaru Park. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

¿Cómo llegan los equipos mexicanos a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup?

El desempeño de los equipos mexicanos en la primera ronda de laConcacaf Champions Cupmostró contrastes tanto en resultados como en reacciones de la afición.Tigresaseguró su pase con un marcador global de4-1frente a Forge.

En el caso delAmérica, el equipo avanzó con un global de2-1. Sin embargo, el empate sin goles en el partido de vuelta provocó que la afición expresara su descontento con abucheos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

(Foto: Club América)

Rayados de Monterrey cerró su eliminatoria en casa, superando a su rival con un marcador global de 3-1. El empate 1-1 en el primer partido como visitante dejó la llave abierta, pero la definición en Monterrey fue suficiente para garantizar su avance.

Por su parte, Cruz Azul protagonizó la victoria más amplia de un club mexicano en esta ronda, al derrotar por 7-0 a Vancouver. Este resultado posicionó a la Máquina como uno de los equipos más contundentes al inicio del torneo continental.