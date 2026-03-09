Atlético de Madrid vs Tottenham: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Los colchoneros vienen de eliminar al Club Brujas en Champions y al Barcelona en la Copa del Rey y buscan seguir avanzando en la competencia europea. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Atlético de Madrid se enfrenta al Tottenham este martes 10 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en los octavos de final de la UEFA Champions League , donde los colchoneros buscarán aprovechar el apoyo de la gente en casa para sacar una buena ventaja.

Actualidad del Atlético de Madrid

El cuadro colchonero eliminó al Barcelona en la Copa del Rey. (REUTERS/Ana Beltrán)

Los colchoneros llegan a esta eliminatoria con el ánimo a tope luego de clasificar a la final de la Copa del Rey tras eliminar al Barcelona y posteriormente se impusieron a la Real Sociedad en la liga, por lo cual buscarán reflejar el buen momento que atraviesan en la UEFA Champions League.

Atlético de Madrid viene de imponerse al Club Brujas en la fase previa a este enfrentamiento, donde no tuvieron problemas en el juego de vuelta para golear al conjunto belga por 4-1.

La irregularidad sigue siendo la principal preocupación en los aficionados del equipo de Diego Pablo Simeone, ya que así como son capaces de eliminar el Barcelona, pueden caer contra el menos pensado, lo cual hace dudar a los aficionados sobre las esperanzas reales de trascender en Europa.

Una temporada de altibajos para el Tottenham

Pese al gran momento que viven en Europa, en liga se encuentran intentando permanecer en primera división. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La temporada ha sido un carrusel de emociones para el cuadro del Tottenham, ya que por un lado clasificaron de forma directa a la siguiente instancia de la UEFA Champions League, tras finalizar en el cuarto puesto.

Sin embargo, la actualidad en la competición local es totalmente diferente, pues por segunda temporada consecutiva se encuentran en peligro de perder la categoría, por lo que este cierre de temporada será de presión en la institución londinense.

Actualmente se ubican en el lugar 16 con 29 puntos, solamente un punto por delante del West Ham, quienes ocupan el último puesto en la zona roja.

Pese a que el objetivo principal del club es salvar la categoría, un buen resultado en Europa puede servir como motivación para encarar los juegos ligueros con una mejor actitud.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

TNT Sports y HBO MAX transmitirán el partido. (EFE/Mariscal)

El duelo entre Atlético de Madrid y Tottenham podrá sintonizarse este martes 10 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y HBO MAX.