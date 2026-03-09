México Deportes

Atlético de Madrid vs Tottenham: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Los colchoneros vienen de eliminar al Club Brujas en Champions y al Barcelona en la Copa del Rey y buscan seguir avanzando en la competencia europea

Guardar
Los colchoneros vienen de eliminar
Los colchoneros vienen de eliminar al Club Brujas en Champions y al Barcelona en la Copa del Rey y buscan seguir avanzando en la competencia europea. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Atlético de Madrid se enfrenta al Tottenham este martes 10 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en los octavos de final de la UEFA Champions League , donde los colchoneros buscarán aprovechar el apoyo de la gente en casa para sacar una buena ventaja.

Actualidad del Atlético de Madrid

El cuadro colchonero eliminó al
El cuadro colchonero eliminó al Barcelona en la Copa del Rey. (REUTERS/Ana Beltrán)

Los colchoneros llegan a esta eliminatoria con el ánimo a tope luego de clasificar a la final de la Copa del Rey tras eliminar al Barcelona y posteriormente se impusieron a la Real Sociedad en la liga, por lo cual buscarán reflejar el buen momento que atraviesan en la UEFA Champions League.

Atlético de Madrid viene de imponerse al Club Brujas en la fase previa a este enfrentamiento, donde no tuvieron problemas en el juego de vuelta para golear al conjunto belga por 4-1.

La irregularidad sigue siendo la principal preocupación en los aficionados del equipo de Diego Pablo Simeone, ya que así como son capaces de eliminar el Barcelona, pueden caer contra el menos pensado, lo cual hace dudar a los aficionados sobre las esperanzas reales de trascender en Europa.

Una temporada de altibajos para el Tottenham

Pese al gran momento que
Pese al gran momento que viven en Europa, en liga se encuentran intentando permanecer en primera división. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La temporada ha sido un carrusel de emociones para el cuadro del Tottenham, ya que por un lado clasificaron de forma directa a la siguiente instancia de la UEFA Champions League, tras finalizar en el cuarto puesto.

Sin embargo, la actualidad en la competición local es totalmente diferente, pues por segunda temporada consecutiva se encuentran en peligro de perder la categoría, por lo que este cierre de temporada será de presión en la institución londinense.

Actualmente se ubican en el lugar 16 con 29 puntos, solamente un punto por delante del West Ham, quienes ocupan el último puesto en la zona roja.

Pese a que el objetivo principal del club es salvar la categoría, un buen resultado en Europa puede servir como motivación para encarar los juegos ligueros con una mejor actitud.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

TNT Sports y HBO MAX
TNT Sports y HBO MAX transmitirán el partido. (EFE/Mariscal)

El duelo entre Atlético de Madrid y Tottenham podrá sintonizarse este martes 10 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y HBO MAX.

Temas Relacionados

Atlético de MadridTottenhamUEFA Champions LeaguePreviamexico-deportes

Más Noticias

Newcastle vs Barcelona: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League

El cuadro blaugrana busca llegar por primera vez a la final del torneo continental, desde su campeonato del 2015 cuando vencieron a la Juventus

Newcastle vs Barcelona: cuándo y

Arly Velásquez termina en la posición 15 dentro de la prueba Super-G en los Juegos Paralímpicos de Invierno

El mexicano logró su mejor marca en dicha modalidad con un tiempo de 1:21.53, logrando terminar el recorrido

Arly Velásquez termina en la

Irak solicita a FIFA posponer su juego de repechaje mundialista en México

La situación política vuelve a poner en peligro los planes para albergar no solamente el Mundial 2026, sino también los últimos clasificatorios en Monterrey y Guadalajara

Irak solicita a FIFA posponer

Concacaf Champions Cup 2026: dónde ver la ida de los Octavos de Final de los equipos de la Liga MX

Las escuadras de América, Monterrey, Cruz Azul, Toluca y Tigres son las representantes mexicanas que buscarán avanzar a la siguiente fase

Concacaf Champions Cup 2026: dónde

Chivas vs América: cuándo y dónde ver en vivo el Clásico de México en la Liga Mx Femenil

Después de lo ocurrido con el Mencho hace un par de semanas, el encuentro tuvo que reprogramarse para este martes 10 de marzo

Chivas vs América: cuándo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian en EEUU a coahuilense

Sentencian en EEUU a coahuilense que traficaba armas a México: pasará siete años de cárcel de Texas

La Marina asegura más de dos toneladas de cocaína abandonadas en altamar frente a las costas de Acapulco, Guerrero

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Dentro del CJNG señalan posible traición en la muerte de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Andrea Legarreta y Galilea Montijo ‘destrozan’ a Peso Pluma tras desplante a fan: “Qué culpa tiene la niña”

Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

Aldo de Nigris reacciona a la lesión de Nicola Porcella previo a su pelea en Ring Royale

Anahí se defiende tras recibir una ola de ataques que aseguran ‘recayó en la anorexia’: “Son mensajes de mujeres”

Mariana Echeverría genera controversia con mensaje sobre el M8: “Una mujer poderosa camina junto a un gran hombre”

DEPORTES

Newcastle vs Barcelona: cuándo y

Newcastle vs Barcelona: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League

Arly Velásquez termina en la posición 15 dentro de la prueba Super-G en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Irak solicita a FIFA posponer su juego de repechaje mundialista en México

Concacaf Champions Cup 2026: dónde ver la ida de los Octavos de Final de los equipos de la Liga MX

Chivas vs América: cuándo y dónde ver en vivo el Clásico de México en la Liga Mx Femenil