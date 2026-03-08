Secretaría de Turismo destaca el papel de las mujeres en el sector turístico y en el desarrollo del país

La secretaria informó que en 2025 las mujeres representaron 54.2% del personal ocupado en el sector turístico (2.7 millones) . (Europa Press)

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo del sector turístico, así como en la preservación del patrimonio cultural y natural del país.

La mandataria subrayó que su presencia es esencial para comprender la identidad y el éxito del turismo en México.

Desde las cocinas tradicionales hasta la organización de experiencias turísticas, desde la preservación de tradiciones hasta el emprendimiento y la innovación, las mujeres aportan talento, creatividad y compromiso en cada eslabón de la cadena de valor que sostiene al turismo y genera bienestar en las comunidades.

Liderazgo Femenino en el Turismo Mexicano

en 2025 las mujeres representaron el 54.2 por ciento del personal ocupado en el sector turístico, (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2025 las mujeres representaron el 54.2 por ciento del personal ocupado en el sector turístico, con 2 millones 703 mil 543 trabajadoras, lo que confirma su papel predominante en esta actividad económica.

Asimismo, 10.6 millones de mujeres extranjeras arribaron a México vía aérea durante ese año, cifra superior en 76 mil a la registrada en 2024.

La titular de la Sectur señaló que el liderazgo de femenino en el turismo es una realidad en todo el país. En comunidades y pueblos originarios, muchas mujeres son guías, organizadoras, emprendedoras y guardianas de tradiciones que dan identidad a México.

Además, indicó que empoderarlas, afirmó, no sólo fortalece el patrimonio cultural, sino que también enriquece la experiencia turística que distingue a nuestro país ante el mundo.

Indicó que el sector turístico también representa una importante oportunidad laboral para distintas generaciones de mujeres. El 47.6 por ciento de las trabajadoras del sector tiene entre 25 y 44 años, mientras que 31.9 por ciento se encuentra entre los 45 y 64 años, lo que evidencia tanto la participación de mujeres jóvenes como la experiencia de quienes cuentan con una trayectoria consolidada.

Rodríguez Zamora destacó que 47.4 por ciento de las mujeres ocupadas en turismo cuenta con educación media superior o superior, lo que demuestra el creciente nivel de preparación y profesionalización femenina dentro del sector.

Mujeres al frente

Primera presidenta de México. (Crédito: Redes)

En este contexto histórico, marcado por el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria señaló que el país vive un momento de transformación en el que cada vez más mujeres ocupan espacios de decisión en el servicio público y en la vida económica.

Subrayó que las mujeres que participan en el turismo comparten un profundo amor por México, por sus culturas ancestrales, su riqueza natural y la hospitalidad de su gente.

La mandataria recordó que el turismo es una cadena de valor construida por miles de personas: desde las comunidades y pueblos originarios, donde su participación resulta clave para generar bienestar y prosperidad compartida.

“Es tiempo de mujeres. Hoy no sólo tenemos a la primera mujer en la Presidencia de la República, también vemos a más mujeres encabezando secretarías de Estado, gobiernos estatales, órganos autónomos y espacios legislativos. Ser parte del gabinete federal representa una enorme responsabilidad y una oportunidad histórica para abrir camino a otras mujeres mexicanas”, expresó.