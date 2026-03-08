México Deportes

Javier Alarcón se rinde ante Cruz Azul tras su liderato y triunfo sobre Atlético San Luis: “Impresionante, sin exagerar”

Los cementeros se mantendrán una semana más como líderes del torneo

Guardar
Cruz Azul goleó al Atlético
Cruz Azul goleó al Atlético San Luis y se mantiene como líder del grupo (REUTERS)

Cruz Azul dominó 3-0 a Atlético San Luis en el Estadio Cuauhtémoc durante la décima fecha del Clausura 2026 de la Liga MX y consolidó su excelente presente en el certamen.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón demostró su superioridad y se llevó los tres puntos en casa con goles de Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño, mostrando control total y efectividad a lo largo del encuentro. Con este resultado, La Máquina se mantendrá una jornada más como líder absoluto de la competencia.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their third goal with Gonzalo Piovi REUTERS/Eloisa Sanchez

Alarcón se rinde ante Cruz Azul por su buen momento

El desempeño reciente de Cruz Azul ha captado la atención de analistas y aficionados. La continuidad del equipo en las primeras posiciones de la tabla genera comentarios positivos en distintos espacios del ámbito deportivo.

Javier Alarcón, periodista de ESPN, destacó en su cuenta de X (antes Twitter) la regularidad del club. Según sus palabras, la permanencia de Cruz Azul en la cima tanto en Ciudad Universitaria como en Puebla durante varias semanas no es casualidad, sino resultado de una estrategia sólida.

“Impresionante, sin exagerar, que Cruz Azul sea líder en CU y ahora en Puebla, tantas y semanas en los últimos torneos. Habla muy bien de la planeación”, escribió el periodista de ESPN.

Alarcón aplaudió el trabajo de
Alarcón aplaudió el trabajo de la Máquina en las últimas campañas (Captura de pantalla)

¿Cómo fue el partido de la Máquina contra Atlético de San Luis?

El primer tanto llegó en la etapa inicial, cuando Palavecino capitalizó una jugada ofensiva y adelantó a los celestes. Desde ese gol, Cruz Azul impuso su ritmo y generó las oportunidades más peligrosas ante la portería contraria.

En la reanudación, Gabriel Fernández amplió la diferencia con una definición certera después de una acción individual dentro del área. Antes de esa jugada, Atlético San Luis estuvo a punto de igualar, pero un cabezazo de Joao Pedro se estrelló en el travesaño, convirtiéndose en la llegada más clara para los visitantes.

En los minutos finales, Andrés Montaño marcó el tercer gol para los celestes. La acción fue sometida a revisión del VAR tras una primera anulación, pero el tanto fue validado y estableció el resultado definitivo, reafirmando el buen momento de Cruz Azul en el torneo.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their third goal with Gabriel Fernandez REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuándo son lo siguientes compromisos de los celestes?

El próximo martes 10 de marzo, Cruz Azul visitará el Estadio BBVA para disputar un duelo frente a Rayados de Monterrey. El encuentro corresponde a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, torneo internacional que reúne a los clubes más destacados de la región.

Además, el calendario de la Liga MX depara otro reto importante. En la jornada 11, el conjunto cementero enfrentará a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Este compromiso nacional será clave para las aspiraciones del equipo en el torneo local.

Temas Relacionados

Javier AlarcónCruz AzulAtlético San LuisClausura 2026Liga MXFutbol mexicanomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Mexicanos brillan dentro de la marcha con par de medallas de oro en Dudinská 50

Los marchistas mexicanos se preparan para lo que será el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028

Mexicanos brillan dentro de la

Delegación mexicana de para taekwondo brilla con cuatro oros dentro del Abierto de Estados Unidos

Los deportistas mexicanos tuvieron una destacada actuación en Las Vegas y se preparan para lo que serán sus próximos compromisos en búsqueda de clasificar a Los Ángeles 2028

Delegación mexicana de para taekwondo

8M: así fue cómo inició la Liga Mx Femenil

La primera edición del torneo se llevó a cabo en 2017, marcando un parteaguas en la historia del futbol femenil en México

8M: así fue cómo inició

Cuándo y dónde ver al Genoa de Johan Vásquez vs Roma en vivo

Sigue la actividad del defensa mexicano en su lucha por salvar la categoría, mientras que la Loba busca entrar a puestos de UEFA Champions League

Cuándo y dónde ver al

Así fue el debut de Checo Pérez en su primera carrera con Cadillac

El piloto mexicano regresa a la máxima categoría del automovilismo después de un año de ausencia tras estar por varios años en Red Bull

Así fue el debut de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que “El Mencho” se

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Procesan a “El Lexus”, líder del Cártel del Golfo detenido en Tamaulipas

Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

ENTRETENIMIENTO

¡Nueva novia, nuevo look! Erik

¡Nueva novia, nuevo look! Erik Rubín estrena cabellera rubia y comparte video con su nueva pareja

¿Nicola Porcella abandona la pelea contra Aldo de Nigris en Ring Royale?

XV Años de Mafer: la fiesta que reunió a J Balvin, Belinda y Galilea Montijo en Tabasco, tierra de la austeridad republicana

Quién es la nueva novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta

Jessica Alba y Danny Ramírez trazan romántico viaje en CDMX: “La mejor semana de mi vida”

DEPORTES

Mexicanos brillan dentro de la

Mexicanos brillan dentro de la marcha con par de medallas de oro en Dudinská 50

Delegación mexicana de para taekwondo brilla con cuatro oros dentro del Abierto de Estados Unidos

8M: así fue cómo inició la Liga Mx Femenil

Cuándo y dónde ver al Genoa de Johan Vásquez vs Roma en vivo

Así fue el debut de Checo Pérez en su primera carrera con Cadillac