Javier Alarcón se rinde ante Cruz Azul tras su liderato y triunfo sobre Atlético San Luis: “Impresionante, sin exagerar”

Cruz Azul goleó al Atlético San Luis y se mantiene como líder del grupo (REUTERS)

Cruz Azul dominó 3-0 a Atlético San Luis en el Estadio Cuauhtémoc durante la décima fecha del Clausura 2026 de la Liga MX y consolidó su excelente presente en el certamen.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón demostró su superioridad y se llevó los tres puntos en casa con goles de Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño, mostrando control total y efectividad a lo largo del encuentro. Con este resultado, La Máquina se mantendrá una jornada más como líder absoluto de la competencia.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their third goal with Gonzalo Piovi REUTERS/Eloisa Sanchez

Alarcón se rinde ante Cruz Azul por su buen momento

El desempeño reciente de Cruz Azul ha captado la atención de analistas y aficionados. La continuidad del equipo en las primeras posiciones de la tabla genera comentarios positivos en distintos espacios del ámbito deportivo.

Javier Alarcón, periodista de ESPN, destacó en su cuenta de X (antes Twitter) la regularidad del club. Según sus palabras, la permanencia de Cruz Azul en la cima tanto en Ciudad Universitaria como en Puebla durante varias semanas no es casualidad, sino resultado de una estrategia sólida.

“Impresionante, sin exagerar, que Cruz Azul sea líder en CU y ahora en Puebla, tantas y semanas en los últimos torneos. Habla muy bien de la planeación”, escribió el periodista de ESPN.

Alarcón aplaudió el trabajo de la Máquina en las últimas campañas (Captura de pantalla)

¿Cómo fue el partido de la Máquina contra Atlético de San Luis?

El primer tanto llegó en la etapa inicial, cuando Palavecino capitalizó una jugada ofensiva y adelantó a los celestes. Desde ese gol, Cruz Azul impuso su ritmo y generó las oportunidades más peligrosas ante la portería contraria.

En la reanudación, Gabriel Fernández amplió la diferencia con una definición certera después de una acción individual dentro del área. Antes de esa jugada, Atlético San Luis estuvo a punto de igualar, pero un cabezazo de Joao Pedro se estrelló en el travesaño, convirtiéndose en la llegada más clara para los visitantes.

En los minutos finales, Andrés Montaño marcó el tercer gol para los celestes. La acción fue sometida a revisión del VAR tras una primera anulación, pero el tanto fue validado y estableció el resultado definitivo, reafirmando el buen momento de Cruz Azul en el torneo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atletico San Luis - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - March 7, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their third goal with Gabriel Fernandez REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuándo son lo siguientes compromisos de los celestes?

El próximo martes 10 de marzo, Cruz Azul visitará el Estadio BBVA para disputar un duelo frente a Rayados de Monterrey. El encuentro corresponde a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, torneo internacional que reúne a los clubes más destacados de la región.

Además, el calendario de la Liga MX depara otro reto importante. En la jornada 11, el conjunto cementero enfrentará a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Este compromiso nacional será clave para las aspiraciones del equipo en el torneo local.